Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/03/2017 13:17

Emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t taburcu edildi


DÃ¼n kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve bir gÃ¼n yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde kalan eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, tedavisinin ardÄ±ndan bugÃ¼n taburcu oldu.

Kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BüyükanÄ±t, tedavisinin ardÄ±ndan taburcu oldu. HaydarpaÅŸa Sultan Abdülhamid EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan BüyükanÄ±t, tekerlekli sandalye ile hastaneden çÄ±ktÄ±. BasÄ±n mensuplarÄ±na el sallayan BüyükanÄ±t, sorularÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

istanbul yaÄŸÄ±ÅŸ

YaÄŸÄ±ÅŸ devam edecek sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸecek

Meteorolojiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ä°stanbul yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisi altÄ±nda kalacak

Bilgi Ãœniversitesi

8 Mart kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸok yaÅŸadÄ±lar bÄ±Ã§aklÄ± grup Ã¼niversiteye girdi

Bilgi Ãœniversitesinde Ã¶ÄŸrencilerin dÃ¼zenlediÄŸi 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸine dÄ±ÅŸardan geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen grup bÄ±Ã§aklarla saldÄ±rdÄ±

dilek doÄŸan

Dilek DoÄŸan davasÄ±nda son dakika geliÅŸmesi o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler izlendi

SarÄ±yer'de 2015 yÄ±lÄ±nda terÃ¶r operasyonu sÄ±rasÄ±nda polisin silahÄ±ndan Ã§Ä±kan kurÅŸunla aÄŸÄ±r yaralanan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden Dilek DoÄŸan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin davayla ilgili Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±