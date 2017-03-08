Emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t taburcu edildi

DÃ¼n kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve bir gÃ¼n yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde kalan eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, tedavisinin ardÄ±ndan bugÃ¼n taburcu oldu.

Kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BüyükanÄ±t, tedavisinin ardÄ±ndan taburcu oldu. HaydarpaÅŸa Sultan Abdülhamid EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan BüyükanÄ±t, tekerlekli sandalye ile hastaneden çÄ±ktÄ±. BasÄ±n mensuplarÄ±na el sallayan BüyükanÄ±t, sorularÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.