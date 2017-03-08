Minik Irmak'Ä±n katiline verilen ceza belli oldu

Manisa'da 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupalâ€™Ä± tecavÃ¼z edip Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra bir yere gÃ¶men katil Himmet AktÃ¼rk mÃ¼ebbet hapis ile 51 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

AlaÅŸehir AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada, Irmak Kupal'Ä±n dedesi Bekir Ilgaz, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Manisa, AydÄ±n, Ä°zmir, Ä°stanbul, DiyarbakÄ±r, Kütahya, Antalya ve Ankara barolarÄ±nÄ± temsilen avukatlar hazÄ±r bulundu.HakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 30 yÄ±ldan az olmamak ÅŸartÄ±yla hapis cezasÄ± istenen sanÄ±k Himmet Aktürk, duruÅŸmaya tutuklu bulunduÄŸu cezaevinden Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi ile katÄ±ldÄ±.Mahkeme BaÅŸkanÄ± Remziye Güldür, sanÄ±k Aktürk'e hakkÄ±nda adli tÄ±ptan akli dengesinin yerinde olduÄŸuna dair rapor geldiÄŸini hatÄ±rlatarak rapora iliÅŸkin görüÅŸünü sordu.

SanÄ±k Aktürk, raporu kabul etmediÄŸini belirterek "Beni hastaneye götürdüklerinde sarÄ± binadan hatÄ±rladÄ±m. Ben 1987 yÄ±lÄ±nda orada tedavi olduÄŸum aklÄ±ma geldi. Benim sadece adÄ±mÄ± sordular, bana bir ÅŸey yapmadÄ±lar. Ben ne iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± bile bilmiyorum. DüÅŸünüyorum ama hatÄ±rlayamÄ±yorum. YaptÄ±ÄŸÄ±m çok ÅŸeyi hatÄ±rlamakta güçlük çekiyorum. Tedavi olmak istiyorum, hastayÄ±m bana yardÄ±mcÄ± olun." dedi.

BabasÄ±nÄ±n kendisine kötü muamele yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dövüp iÅŸkence ettiÄŸini ileri süren Aktürk, "Ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum, kendimi bilmiyorum. NasÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Güldür, Aktürk'ün savcÄ±lÄ±ktaki ifadesini, maktul Irmak Kupal'Ä±n dedesi Bekir Ilgaz'Ä± salon dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karttÄ±ktan sonra okuttu.

"Öyleyse 'unutamayacaÄŸÄ±' bir ceza verilsin"

Kupal ailesinin avukatÄ± Bilgehan Noyan ise sanÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± unuttuÄŸunu söylediÄŸini, kendisine unutamayacaÄŸÄ± ÅŸekilde en üst sÄ±nÄ±rdan ceza verilmesini ve indirim yapÄ±lmamasÄ±nÄ± talep etti.

DuruÅŸmada SavcÄ± Gökhan Åžekeryapan'Ä±n esasa iliÅŸkin mütaalasÄ±nÄ± vermesinin ardÄ±ndan mahkeme heyeti duruÅŸmaya ara verdi.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Remziye Güldür, aranÄ±n ardÄ±ndan sanÄ±k Himmet Aktürk hakkÄ±nda, suçu gizlemek veya baÅŸka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacÄ±yla çocuÄŸu, beden veya ruh bakÄ±mÄ±ndan kendini savunamayacak kiÅŸiyi kasten öldürme suçundan 51 yÄ±l hapis ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± verildiÄŸini belirtti.

Davaya müdahil olan avukatlar, KadÄ±n ve Demokrasi DerneÄŸi (KADEM) ile KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu üyeleri, duruÅŸma sonrasÄ± adliye binasÄ± önünde açÄ±klama yaptÄ±.

TV PROGRAMINDA Ä°TÄ°RAF ETMÄ°ÅžTÄ°

AlaÅŸehir'de 14 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen olayda 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal, komÅŸularÄ± Himmet Aktürk tarafÄ±ndan cinsel istismara uÄŸramÄ±ÅŸ ardÄ±ndan vahÅŸice öldürülmüÅŸtü. Himmet Aktürk evinin önünde oynarken kaybolan ve yapÄ±lan aramalarda izine rastlanamayan Irmak Kupal'Ä± tecavüz ederek öldürdüÄŸünü katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda itiraf etmiÅŸ ve ardÄ±ndan da tutuklanarak, cezaevine gönderilmiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet