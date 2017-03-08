Dilek DoÄŸan davasÄ±nda son dakika geliÅŸmesi o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler izlendi

SarÄ±yer'de 2015 yÄ±lÄ±nda terÃ¶r operasyonu sÄ±rasÄ±nda polisin silahÄ±ndan Ã§Ä±kan kurÅŸunla aÄŸÄ±r yaralanan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden Dilek DoÄŸan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin davayla ilgili Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±

Ä°stanbul 12. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde güvenlik gerekçesiyle izleyiciye kapalÄ± olarak görülen duruÅŸmaya, öldürülen Dilek DoÄŸan’Ä±n annesi Aysel DoÄŸan, babasÄ± Metin DoÄŸan ÅŸikayetçi olarak katÄ±lÄ±rken; aileyi 50’nin üzerinde avukat temsil etti. Tutuksuz yargÄ±lanan polis Y.M. ise gelmedi. DuruÅŸmayÄ± CHP Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ da izledi.

DURUÅžMAYA ARA VERÄ°LDÄ°

DuruÅŸmada, Jandarma Kriminal LaboratuvarÄ±’nda polis kamerasÄ±nÄ±n incelenmesi sonucu kurtarÄ±lan olay anÄ±na iliÅŸkin yeni görüntülerin mahkeme salonunda izlendiÄŸi öÄŸrenildi. Ancak bu görüntüleri izlemeye dayanamayan Aysel DoÄŸan ve Metin DoÄŸan, mahkeme salonundan çÄ±ktÄ±. DoÄŸan ailesinin avukatlarÄ±nÄ±n, görüntüler üzerine beyanlarda bulunarak sanÄ±k polisin "Kasten adam öldürme" suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi belirtildi. DuruÅŸmaya ara verildi.