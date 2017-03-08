8 Mart kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸok yaÅŸadÄ±lar bÄ±Ã§aklÄ± grup Ã¼niversiteye girdi

Bilgi Ãœniversitesinde Ã¶ÄŸrencilerin dÃ¼zenlediÄŸi 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸine dÄ±ÅŸardan geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen grup bÄ±Ã§aklarla saldÄ±rdÄ±

Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsün'de kadÄ±nlarÄ±n 8 Mart etkinliÄŸine turnikelerden atlayarak içeriye giren 30-40 kiÅŸi olduÄŸu öÄŸrenilen grup saldÄ±rdÄ±. ÖÄŸrenciler, saldÄ±rganlarÄ±n bÄ±çak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bazÄ± öÄŸrencilerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan öÄŸrenciler olaya tepki gösterdi. Yönetime de tepkilerini gösteren öÄŸrenciler, daha önce de benzer ÅŸeyler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama güvenlik önlemi alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler.