Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/03/2017 14:57

YaÄŸÄ±ÅŸ devam edecek sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸecek

istanbul yaÄŸÄ±ÅŸ

Meteorolojiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ä°stanbul yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisi altÄ±nda kalacak

Ä°stanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sÄ±caklÄ±klar düÅŸerek yerini yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havaya bÄ±rakacak.Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, bir hafta boyunca ülke genelinde mevsim normallerin üzerinde yaÅŸanan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± düÅŸerken, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistem batÄ±dan baÅŸlamak üzere Türkiye genelinde etkili olmaya baÅŸladÄ±.

Buna baÄŸlÄ± olarak akÅŸam saatlerinden itibaren Ä°stanbul'a yaÄŸÄ±ÅŸ gelecek. YarÄ±n sabah saatlerine kadar devam edecek yaÄŸmurun, gün içerisinde ara vermesi, akÅŸam saatlerinden itibaren de devam etmesi bekleniyor.Ä°stanbul'daki yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava bir hafta boyunca aralÄ±klÄ± olarak sürecek. SÄ±caklÄ±klar da yaÄŸÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± olarak mevsim normallerine düÅŸerek gündüz 12-13, gece de 7-8 derece civarÄ±nda olacak.YaÄŸÄ±ÅŸla beraber kuzey yönünden de etkili olmayan orta kuvvette rüzgar bekleniyor.Åžiddetli yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n bugün ve yarÄ±n BatÄ± Akdeniz ile kÄ±yÄ± Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda MuÄŸla, Antalya çevrelerinde etkili olmasÄ±, 50 ile 100 kilogram arasÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸmesi tahmin ediliyor.

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