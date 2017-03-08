BeÅŸiktaÅŸ saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± o paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapan kiÅŸi tutuklandÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±

Sosyal medya hesabÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ±'na ve dini deÄŸerlere hakaret, ayrÄ±ca yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± küçük düÅŸürücü paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan Murat K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BeÅŸiktaÅŸ'ta 10 AralÄ±k 2016 tarihinde BeÅŸiktaÅŸ-Bursaspor maçÄ± sonrasÄ±nda 44 kiÅŸinin ölümüyle sonuçlanan bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesaplarÄ±nda yapÄ±lan olumsuz paylaÅŸÄ±mlarla ilgili soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu soruÅŸturma kapsamÄ±nda bir hesaptan, bombalama olayÄ±nÄ± destekleyen ve hakaretler içeren paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada polis, IP numarasÄ±nÄ± kullanarak paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapan kiÅŸiyi belirledi. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda Bursa, Orhangazi'de oturduÄŸu tespit edilen ÅŸüphelinin evine baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. BaskÄ±nda ÅŸüpheli Murat K., gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, evindeki tablet bilgisayar ve taÅŸÄ±nabilir hard diskine incelenmek üzere el kondu. Bir üniversitenin, kamu yönetimi bölümünden mezun olan Murat K.'nÄ±n iÅŸsiz olduÄŸu belirtildi.

Poliste iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸüpheli, CumhurbaÅŸkanÄ±'na hakaret, dini deÄŸerlere hakaret ve T.C. hükümetini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama suçlamasÄ±yla adliyeye gönderildi. Åžüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.