Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/03/2017 20:54

VatandaÅŸ Ã§ocuÄŸu iÃ§in tedirgin Ã§am aÄŸacÄ±nÄ± budayÄ±p elektrik direÄŸi yapmÄ±ÅŸlar


KahramanmaraÅŸ'ta 2 metre yanÄ±nda boÅŸ direk olmasÄ±na raÄŸmen 45 yÄ±llÄ±k Ã§am aÄŸacÄ±nÄ± budayarak elektrik direÄŸi yapÄ±lmasÄ±na Ã§evre sakinleri ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

KahramanmaraÅŸ'Ä±n OnikiÅŸubat ilçesine baÄŸlÄ± Kalekaya Mahallesi Sümbüllü kÄ±rsalÄ±nda 45 yÄ±llÄ±k çam aÄŸacÄ± budanarak, bulunduÄŸu noktada elektrik direÄŸi yapÄ±ldÄ±. Çam aÄŸacÄ±nÄ±n 2 metre yanÄ±nda boÅŸ elektrik direÄŸi olmasÄ±na raÄŸmen aÄŸacÄ±n budanarak, enerji nakil hattÄ± ve elektrik fincanlarÄ±nÄ±n çamÄ±n tepesine monte edilmesi, çevre sakinleri arasÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k ve tedirginlikle karÅŸÄ±landÄ±. Köylüler ve bölgede çobanlÄ±k yapan vatandaÅŸlar, enerji nakil hattÄ± ve elektrik fincanlarÄ±nÄ±n çamÄ±n tepesine monte edilmesinden tedirgin olduklarÄ±nÄ± dile getirdiler.

 

 

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