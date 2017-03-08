Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/03/2017 21:12

Caddeler gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼ FoÃ§a'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ hayatÄ± durma noktasÄ±na getirdi


Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§esinde gÃ¼n iÃ§inde yaÄŸan saÄŸanak ev ve iÅŸ yerlerinin sular altÄ±nda kalmasÄ±na sebep oldu.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünün uyarÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ä°zmir bölgesinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oldu. Foça ilçesinde de yaÄŸÄ±ÅŸlar kendini gösterdi. Etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ, kÄ±sa sürede cadde ve sokaklarÄ± göle çevirdi, bazÄ± dereler taÅŸtÄ±. Yollardaki 50 santimetreye kadar ulaÅŸan su seviyesi nedeniyle çok sayÄ±da yol da trafiÄŸe kapandÄ±. Öte yandan, yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle bazÄ± evleri ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±. VatandaÅŸlar, ev ve iÅŸ yerlerindeki sularÄ± tahliye etmek için yoÄŸun çaba harcadÄ±. Foça Belediyesine baÄŸlÄ± ekipler ve Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi itfaiye ile Ä°zmir Su ve Kanalizasyon Ä°daresi personelleri yollardaki sularÄ± tahliye iÅŸlemlerine baÅŸladÄ±.Foça Belediye baÅŸkanÄ± Gökhan DemiraÄŸ da, ekiplerin baÅŸÄ±nda bekledi. DemiraÄŸ, "Beklenen üstünde yaÄŸÄ±ÅŸ oldu. 50 yÄ±ldÄ±r akmayan dereler taÅŸtÄ±. BüyükÅŸehir belediyemizden ek iÅŸ makinalarÄ± istedik geldi müdahale ediyoruz" dedi. Foça KaymakamÄ± Ali Çetin de, geliÅŸmeleri izlediklerini, gerekli müdahalelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n kontrol altÄ±nda olduÄŸunu söyledi.

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