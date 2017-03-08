DiyarbakÄ±r'da 8 Mart kutlamalarÄ± olaysÄ±z sona erdi

DiyarbakÄ±r'da bugÃ¼n 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± nedeniyle sokaklar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±

Miting alanÄ±na gelen herkes üç dört güvenlik noktasÄ±ndan ve aramadan geçti.

ProgramÄ± tertipleyen kuruluÅŸlar arasÄ±nda yer alan TJA'nÄ±n (Özgür KadÄ±n Hareketi) flamalarÄ± dahil olmak üzere, HDP (HalklarÄ±n Demokratik Partisi) ve DBP'nin (Demokratik Bölgeler Partisi) flamalarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda miting alanÄ±nda baÅŸka flama ve bayraklarÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin verilmedi.

Birçok arama noktasÄ±nda, tülbentlerinde sarÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ±, yeÅŸil yÄ±ldÄ±z motifleri olan kadÄ±nlarÄ±n miting alanÄ±na girmelerine izin verilmediÄŸi belirtildi. Sahneye yakÄ±n bir yerde bir kadÄ±na polisin müdahalesini yine kadÄ±nlar engelledi. Tülbentlerdeki yÄ±ldÄ±zlar, sarÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± ve yeÅŸille buluÅŸunca bölücü sembol kabul edildikleri için yasaklÄ±ydÄ±.

Alandaki ilan panolarÄ±nda DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla'nÄ±n 8 Mart kutlama mesajÄ± dikkati çekiyor. DiyarbakÄ±r Ä°ÅŸ KadÄ±nlarÄ± DerneÄŸi'nin ve 'KadÄ±n Erkek EÅŸittir' yazÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸu pankartlarÄ± da bu meydanÄ±n yeni yüzlerinden.

KadÄ±nlarÄ±n çoÄŸu renkli, yerel kÄ±yafetler giyerek gelmiÅŸ.

Sahneden, HDP'nin referandum kampanyasÄ± için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "Na, HayÄ±r" müzikleri yükseliyor. Tüm program boyunca kadÄ±nlar bu müzikler eÅŸliÄŸinde halay çekip, "HayÄ±r" sloganlarÄ± atÄ±yorlar.

Her yÄ±l yapÄ±lan kutlamalara kÄ±yasla daha sönük geçse de, OHAL'e (OlaÄŸanüstü hâl) raÄŸmen alanÄ±n kalabalÄ±k olduÄŸunu söylemek mümkün.

KonuÅŸmalarda referandum öne çÄ±ktÄ±

Mitingde yapÄ±lan konuÅŸmalara referandum ve Irak'Ä±n Åžengal bölgesinde KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) güçleri ve YBÅž (Åžengal DireniÅŸ Birlikleri) arasÄ±nda yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalar damgasÄ±nÄ± vuruyor.

Tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ ile diÄŸer milletvekillerinin 8 Mart mesajlarÄ± okunuyor.

Mitingin ilk konuÅŸmacÄ±larÄ±ndan DTK (Demokratik Toplum Kongresi) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Leyla Güven, PKK lideri Abdullah Öcalan'Ä±n "KadÄ±n özgür olmadan, toplum özgür olamaz" sözüyle konuÅŸmasÄ±na baÅŸlÄ±yor.

"Bugün aramÄ±zda olmasÄ± gereken ancak AKP tarafÄ±ndan rehin alÄ±nan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bulunuyor" diyerek tutuklu vekil ve belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n isimlerini okuyor.

diyarbakÄ±r kutlamalar

KonuÅŸma yapan bir diÄŸer isim de Ezidi milletvekili Feleknas Uca.Geçen hafta Berlin'de Clara Zetkin ödülünü alan DiyarbakÄ±r HDP Milletvekili Feleknas Uca da Åžengal bölgesinde yaÅŸananlara dikkat çekiyor:

"Tarihi dönemlerden geçiyoruz. Siyasi çÄ±karlarÄ± için Kürt halkÄ±nÄ±n kazanÄ±mlarÄ±na saldÄ±ranlar bilsin ki, Kürt halkÄ± Lozan'daki Kürtler deÄŸil. Kürtler Zilan ve Koçgiri'yi unutmayacak Kürtlerdir."

Özgürlük ve demokrasinin anahtarÄ±nÄ±n Kürt halkÄ±nda olduÄŸunu savunuyor ve Kürt sorununun çözümsüzlüÄŸünde Ä±srar edenlerin alanlara bakmasÄ± gerektiÄŸini söylüyor.

HDP Milletvekili Sibel YiÄŸitalp, OHAL koÅŸullarÄ±nda bu mitingi yaptÄ±klarÄ±na dikkati çekiyor:

"Demokrasi adÄ± altÄ±nda faÅŸizmi nasÄ±l da ilmek ilmek örüyorlar, görüyoruz. Yine cezaevlerinde sistematik iÅŸkenceler artarak devam ediyor. Cezaevlerindeki kadÄ±n tutsaklara yönelim söz konusu. KadÄ±n yoldaÅŸlarÄ±mÄ±z bu tutumlara karÅŸÄ± açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±lar. Cezaevlerinde yaÅŸanacak en küçük bir sorundan iktidar sorumludur."

"Na / HayÄ±r" diyen kadÄ±nlar

Ayakta beklemekten yorulanlar, kaldÄ±rÄ±mlara, çimlere oturmuÅŸ sahneyi izliyor.

Gençlerin enerjisi her zamanki gibi yüksek, müzik olmasa bile ÅŸarkÄ± söyleyip halay çekmeye devam ediyorlar.

Uzaktan sahneyi izleyen ve çimlere oturan Zeliha, katÄ±lÄ±mÄ±n bu yÄ±l düÅŸük olmasÄ±ndan ÅŸikayetçi.

kutlamalar kadÄ±n

Seninle röportaj yapabilir miyim diye soruyorum, gülerek "HayÄ±r, na, na.." cevabÄ±nÄ± veriyor:

"Yani oyum hayÄ±r, biz bugün buraya referandumda oyumuzun rengini göstermek için geldik, na, na, na, na.." diyerek zafer iÅŸareti yapÄ±yor.

"KadÄ±nlar bugün alanÄ± doldurmalÄ±ydÄ±, zorluklar her zaman var, polis hep vardÄ±, yeni deÄŸil ki?" diyerek kadÄ±nlarÄ±n kokmamasÄ± gerektiÄŸini söylüyor. FotoÄŸraf istemiyor.

YanÄ±ndaki kadÄ±n Silvan'dan gelmiÅŸ, o da fotoÄŸrafa izin vermiyor. Her yÄ±l bu meydanda yapÄ±lan mitinglere geldiÄŸini söylüyor. YaÅŸanan baskÄ±lara raÄŸmen, katÄ±lÄ±mÄ±n iyi olduÄŸu görüÅŸünde.

"Yine de dayanamadÄ±m, mitinge geldim"

Yerel kÄ±yafetler giyinmiÅŸ bir baÅŸka kadÄ±nÄ±n yanÄ±na gidiyorum, o da fotoÄŸrafÄ±nÄ±n çekilmesini istemiyor.

"Çok ÅŸey söylemek istiyorum ama haftada iki gün karakola gidip imza verdiÄŸim için basÄ±na konuÅŸamÄ±yorum. FotoÄŸraf ya da demecim çÄ±karsa infazÄ±m yanar, kayyum atamalarÄ± protestolarÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±m, bir ay gözaltÄ±nda kaldÄ±m. Yine de dayanamadÄ±m, mitinge geldim" diyor.

Nefise de mitingi geçen seneyle kÄ±yaslÄ±yor. "Geçen sene de düÅŸüktü katÄ±lÄ±m, hendekler, sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± vardÄ±. YaÅŸatÄ±lan bunca zulme raÄŸmen insanlar yine de geldi, bence buna raÄŸmen katÄ±lÄ±m iyi" görüÅŸünde.

"BombanÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± daha unutmadÄ±k"

Bir diÄŸeri de ben sormadan konuÅŸuyor, iki yÄ±l önce mitingde bombanÄ±n patladÄ±ÄŸÄ± yeri eliyle iÅŸaret ediyor.

"Korkuyor insanlar, bu bombanÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± daha unutmadÄ±k, bir sürü kiÅŸi tutuklanÄ±yor sebepsiz yere, bu yüzden insanlar gelmeye korkuyor."

Platformun önünde, polis bariyerlerine dayanan ve aÄŸlayan bir kadÄ±n dikkatimi çekiyor.

AdÄ± Cemile, Sur'un eski sakinlerinden. FatihpaÅŸa Mahallesi'nde iki katlÄ± evi varmÄ±ÅŸ.

Operasyonlar döneminde onun da evi yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ. Evden hiçbir eÅŸyasÄ±nÄ± bile kurtaramamÄ±ÅŸ. 30 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu da Sur'daki olaylardan dolayÄ± tutuklanmÄ±ÅŸ:

"SaraykapÄ±'da ev tuttum, gelinim, iki torunum yanÄ±mda. PeriÅŸan olduk, tüm emeÄŸim, iki katlÄ± evim için sadece iki bin lira para verdiler, almadÄ±m. HayatÄ±m söndü. OÄŸluma 12 yÄ±l ceza verilmiÅŸ. Gözümüz barÄ±ÅŸÄ±n yolunda kaldÄ± kÄ±zÄ±m, mitinge gelmeyecektim ama gelmemeyi yediremedim kendime."

8 Mart kutlamasÄ±, darbe teÅŸebbüsünden, OHAL ilanÄ±ndan sonra HDP'nin Ä°stasyon MeydanÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± ilk kitlesel etkinliÄŸiydi. Bu mitingi, kadÄ±nlarÄ±n buluÅŸmasÄ±ndan ziyade, HDP'nin referandum için halkla buluÅŸmasÄ±nÄ±n ilk ayaÄŸÄ± olarak görmek de mümkün.

Sahneden sÄ±k sÄ±k yapÄ±lan referandumda hangi oyu kullanacaksÄ±nÄ±z sorusuna verilen "Na/ HayÄ±r" cevabÄ± da bunun iÅŸareti. 8 Mart DiyarbakÄ±r mitingi, HDP'nin hayÄ±r kampanyasÄ±nÄ±n halkla buluÅŸan ilk ayaÄŸÄ± oluyor.

Bugün ÅŸehirde sadece HDP deÄŸil, farklÄ± kurumlar da etkinlikler düzenledi.

Otobüsler bugün kadÄ±nlara ücretsizdi. Bu yüzden bugün tüm otobüslerin yolcularÄ± da kadÄ±nlardÄ±.

DiyarbakÄ±r'da Gazi Caddesi'nde yapÄ±lan Sur etkinliÄŸine gidiyorum bu sefer.

Ticaret odalarÄ± ve Sur Emniyet MüdürlüÄŸü, Halk EÄŸitim Merkezleri ortaklÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan Sur ÅženliÄŸi etkinliÄŸi bir kermes. YaklaÅŸÄ±k 30 masada farklÄ± halk eÄŸitim merkezi kursiyerleri hocalarÄ±yla birlikte yine güvenlik önlemleri arasÄ±nda ürünlerini sergileyip satmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar.

"KocalarÄ±mÄ±z zaten sinirli"

Buradaki kadÄ±nlarÄ±n çoÄŸu, Halk EÄŸitim kursiyerleri. KadÄ±n takÄ±larÄ± satÄ±lan bir masadaki kursiyerler konuÅŸmaya yanaÅŸmÄ±yor:

"KadÄ±n gününde emeÄŸimizi sergiliyoruz. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alabiliyor muyuz, maalesef. KocalarÄ±mÄ±z zaten sinirli, bu kurslara gitmemize zorla izin verdiler, bizi burada görünce kÄ±zabilirler, bu yüzden fotoÄŸrafÄ±mÄ±zÄ± çekmeyin lütfen" diyerek uyarÄ±yorlar.

Yandaki genç kÄ±zÄ±n ismi Özgür, "Ama kendi özgür deÄŸil" diyerek gülüyor. Onun da ailesi sergiye geldiÄŸinden haberdar deÄŸilmiÅŸ: "Az önce babam buradan geçti, ne iÅŸin var dedi, kÄ±zdÄ± galiba."

Songül SaraçlÄ± da evde yaptÄ±ÄŸÄ± mantÄ±larÄ± satmaya gelmiÅŸ: "Ben buradayÄ±m ama gönlüm mitingde, her sene giderdim, bu sene beni temsilen oÄŸlum ordaa" diyerek fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekmeme izin veriyor.

BurasÄ± olabildiÄŸince sakin. Sabah davul, zurna, müzik olmuÅŸ ama sonrasÄ±nda olabildiÄŸince sakin.

Nice yasaklar, çatÄ±ÅŸmalar gören bu cadde, böylesi tablolara uzak kalmÄ±ÅŸ görünüyor.

Kaynak: BBC Türkçe