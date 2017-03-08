Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/03/2017 21:33

Adana'da sÄ±cak saatler markete ses bombasÄ± atÄ±ldÄ±

flaÅŸ haber

Adana'da meydana gelen olayda bir markete atÄ±lan ses bombasÄ± sonucunda 1 kiÅŸi yaralandÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, terör örgütü PKK sempatizanlarÄ±nÄ±n sÄ±k sÄ±k korsan gösteri düzenlediÄŸi merkez Seyhan ilçesi ÅžakirpaÅŸa Caddesi'ndeki bir markete, henüz kimliÄŸi belirlenemeyen yüzleri maskeli 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan ses bombasÄ± atÄ±ldÄ±.

hbar üzerine olay yerine sevk edilen özel harekat, terör ve çok sayÄ±da asayiÅŸ ekipleri, market ve çevresinde ikinci saldÄ±rÄ± ihtimaline karÅŸÄ±n geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±.

Marketin kapatÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±da, market görevlisi RÄ±fat Çetinel kulaÄŸÄ±ndan hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.Ambulansla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan Çetinel'in saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu, patlama nedeniyle duyma kaybÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Polis ekipleri, büyük çapta hasar oluÅŸtuÄŸu gözlemlenen marketin giriÅŸinde inceleme yaptÄ±.Åžüphelilerin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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