Taksim'de binlerce kadÄ±n Feminist Gece YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±ldÄ±

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Taksim'de binlerce kadÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi

Taksim'de 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü nedeniyle "Feminist Gece YürüyüÅŸü" düzenlendi. Binlerce kadÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸte renkli görüntüler oluÅŸtu.Taksim'de 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü'nde Feminist Kolektifi'nin çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine binlerce kadÄ±n toplandÄ±. FransÄ±z KonsolosluÄŸu önünde toplanan kadÄ±nlar, "Feminist Gece YürüyüÅŸü" gerçekleÅŸtirdi. Slogan ve Ä±slÄ±klar eÅŸliÄŸinde Tünel'e kadar yürüyen kadÄ±nlar, renkli görüntüler oluÅŸturdu. ÇeÅŸitli kadÄ±n dernekli ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da destek verdiÄŸi yürüyüÅŸ sonunda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. YürüyüÅŸün sonunda halaylar çeken kadÄ±nlar, olaysÄ±z ÅŸekilde daÄŸÄ±ldÄ±.

YürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda polis ekiplerini de yoÄŸun güvenlik önlemleri aldÄ±ÄŸÄ± görüldü.