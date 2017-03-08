Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/03/2017 21:39

Taksim'de binlerce kadÄ±n Feminist Gece YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±ldÄ±

taksim

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Taksim'de binlerce kadÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi

Taksim'de 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü nedeniyle "Feminist Gece YürüyüÅŸü" düzenlendi. Binlerce kadÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸte renkli görüntüler oluÅŸtu.Taksim'de 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü'nde Feminist Kolektifi'nin çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine binlerce kadÄ±n toplandÄ±. FransÄ±z KonsolosluÄŸu önünde toplanan kadÄ±nlar, "Feminist Gece YürüyüÅŸü" gerçekleÅŸtirdi. Slogan ve Ä±slÄ±klar eÅŸliÄŸinde Tünel'e kadar yürüyen kadÄ±nlar, renkli görüntüler oluÅŸturdu. ÇeÅŸitli kadÄ±n dernekli ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da destek verdiÄŸi yürüyüÅŸ sonunda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. YürüyüÅŸün sonunda halaylar çeken kadÄ±nlar, olaysÄ±z ÅŸekilde daÄŸÄ±ldÄ±.

YürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda polis ekiplerini de yoÄŸun güvenlik önlemleri aldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

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kadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼

8 Mart yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lan 35 kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle Ä°zmit'te yÃ¼rÃ¼mek isteyen gruba polis mÃ¼dahale etti


Antalya'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak isteyen kadÄ±nlara tazyikli suyla mÃ¼dahale edildi

ÃœÃ§ KapÄ±lar'da buluÅŸarak 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak isteyen bir grup kadÄ±nÄ±n ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemesine polisler tazyikli suyla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.