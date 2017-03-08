8 Mart yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lan 35 kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle Ä°zmit'te yÃ¼rÃ¼mek isteyen gruba polis mÃ¼dahale etti

Ä°zmit’te, 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü nedeniyle Kocaeli KadÄ±n Platformu’nun çaÄŸrÄ±sÄ±yla kadÄ±nlar, YürüyüÅŸ Yolu’nda bir araya geldi. KadÄ±nlar, ’HayÄ±r’ ve ’KadÄ±na ÅŸiddete hayÄ±r’ yazÄ±lÄ± pankart ve dövizler taÅŸÄ±dÄ±. GeniÅŸ güvenlik önlemi alan polis, izin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle YürüyüÅŸ Yolu’nda yürüyüÅŸe izin verilmeyeceÄŸini bildirdi. Polis, uyarÄ±lara raÄŸmen daÄŸÄ±lmayan gruba müdahalede bulundu, 35 kadÄ±n ile onlara destek olan 4 kiÅŸiyi gözaltÄ±na alarak Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü.