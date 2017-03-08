Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/03/2017 21:49

8 Mart yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lan 35 kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

kadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle Ä°zmit'te yÃ¼rÃ¼mek isteyen gruba polis mÃ¼dahale etti

Ä°zmit’te, 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü nedeniyle Kocaeli KadÄ±n Platformu’nun çaÄŸrÄ±sÄ±yla kadÄ±nlar, YürüyüÅŸ Yolu’nda bir araya geldi. KadÄ±nlar, ’HayÄ±r’ ve ’KadÄ±na ÅŸiddete hayÄ±r’ yazÄ±lÄ± pankart ve dövizler taÅŸÄ±dÄ±. GeniÅŸ güvenlik önlemi alan polis, izin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle YürüyüÅŸ Yolu’nda yürüyüÅŸe izin verilmeyeceÄŸini bildirdi. Polis, uyarÄ±lara raÄŸmen daÄŸÄ±lmayan gruba müdahalede bulundu, 35 kadÄ±n ile onlara destek olan 4 kiÅŸiyi gözaltÄ±na alarak Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü.

 
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silah ve mÃ¼himmat

Arama yapÄ±lan adreslerde Ã§ok sayÄ±da silah bulundu

Siirt'te bazÄ± adreslere yÃ¶nelik yapÄ±lan aramada Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi


Antalya'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak isteyen kadÄ±nlara tazyikli suyla mÃ¼dahale edildi

ÃœÃ§ KapÄ±lar'da buluÅŸarak 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak isteyen bir grup kadÄ±nÄ±n ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemesine polisler tazyikli suyla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

taksim

Taksim'de binlerce kadÄ±n Feminist Gece YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±ldÄ±

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Taksim'de binlerce kadÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi