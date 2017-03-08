Antalya'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak isteyen kadÄ±nlara tazyikli suyla mÃ¼dahale edildi

ÃœÃ§ KapÄ±lar'da buluÅŸarak 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak isteyen bir grup kadÄ±nÄ±n ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemesine polisler tazyikli suyla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Antalya'da, 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü dolayÄ±sÄ±yla yürüyüÅŸ yapmak isteyen bir grup kadÄ±n, tarihi Hadrianus KapÄ±sÄ± (ÜçkapÄ±lar) önünde bir araya geldi. Çok sayÄ±da çevik kuvvet ekibi çevrede güvenlik önlemi alÄ±rken Toplumsal Olaylara Müdahale Araç'larÄ± (TOMA) hazÄ±r bekletildi.

BASIN AÇIKLAMASINA Ä°ZÄ°N VERÄ°LDÄ°

Buradan KalekapÄ±sÄ± MeydanÄ±'ndaki Attalos Heykeli'ne kadar yürümek isteyen kadÄ±nlara izin verilmeyen polis, daÄŸÄ±lmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. KadÄ±nlar, ÜçkapÄ±lar'da bidondan yaptÄ±klarÄ± davullarÄ± çalarak halay çekerken, grup temsilcileri ile polis müdürleri arasÄ±nda yürüyüÅŸ konusunda uzun süre görüÅŸme yapÄ±ldÄ±. GörüÅŸme sonunda grubun yürüyüÅŸ yapmadan basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmasÄ±na izin verildi.Grup adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan Suzan YazÄ±cÄ±, iç savaÅŸ tehdidiyle barÄ±ÅŸ umudunu çalanlara karÅŸÄ± duracaklarÄ±nÄ± kaydetti. YazÄ±cÄ±, "YalanÄ± tehdide katarak rÄ±zaya ve kendine mecbur eden babalar, kocalar, sevgililer patronlar, devlet büyükleri, sizlere kocaman bir 'hayÄ±r' diyoruz. Liselerde üstü kapatÄ±lan taciz ve tecavüze, üniversitelerde ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve flört ÅŸiddetine, akademisyenin, öÄŸretmenin cinsiyetçi muamelelerine karÅŸÄ± susmayacaÄŸÄ±z" dedi.

ÇEVÄ°K KUVVET MÜDAHALE ETTÄ°, TOMA'DAN SU SIKILDI

Polis ekipleri, basÄ±n açÄ±klamasÄ±ndan sonra kadÄ±nlardan slogan atmadan daÄŸÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi. Gruptan birkaç kadÄ±n ÅŸarkÄ± söyleyip slogan atÄ±nca çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. TOMA'dan da kÄ±sa su sÄ±kÄ±lmasÄ±yla kadÄ±nlar kaçÄ±ÅŸarak farklÄ± yönlere daÄŸÄ±ldÄ±. Polis ekipleri, daÄŸÄ±lan kadÄ±nlarÄ± uzun süre takip etti.