Arama yapÄ±lan adreslerde Ã§ok sayÄ±da silah bulundu

Siirt'te bazÄ± adreslere yÃ¶nelik yapÄ±lan aramada Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Siirt'in Åžirvan ilçesinde bazÄ± ÅŸüpheli ÅŸahÄ±slarÄ±n ev ve eklentilerinde yapÄ±lan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.Siirt ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Siirt Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince yapÄ±lan istihbari çalÄ±ÅŸmalar neticesinde 7 Mart 2017 tarihinde Siirt ili Merkez ilçesinde ve 8 Mart 2017 tarihinde Åžirvan ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± tespit edilen 5 ÅŸüpheli ÅŸahÄ±s ile ilgili adli makamlardan alÄ±nan arama kararÄ±na istinaden, yapÄ±lan operasyon sonucunda Siirt Ä°l Merkezinde ikamet eden ÅŸüpheli ÅŸahÄ±slarÄ±n ev ve eklentilerinde yapÄ±lan aramada bir adet ruhsatsÄ±z av tüfeÄŸi, bir adet kurusÄ±kÄ± tabanca ve çok sayÄ±da yazÄ±lÄ± ve dijital doküman, Åžirvan ilçesinde ikamet eden ÅŸüpheli ÅŸahÄ±slarÄ±n ev ve eklentilerinde yapÄ±lan aramada ise 3 adet KaleÅŸnikof piyade tüfeÄŸi, bir adet ruhsatsÄ±z tabanca, bir adet ruhsatsÄ±z av tüfeÄŸi, bir adet keskin niÅŸancÄ± dürbünü, çok sayÄ±da ÅŸarjör ve mühimmat ve çok sayÄ±da örgütsel yazÄ±lÄ± ve dijital doküman ele geçirildi. 4 ÅŸüpheli ÅŸahÄ±s yakalanmÄ±ÅŸ olup, iÅŸlemleri devam etmektedir. Bir firari ÅŸahsÄ±n yakalama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edilmektedir" denildi.