Banka ÅŸubesinden Ã§ektiÄŸi paranÄ±n hatalÄ± olduÄŸunu gÃ¶ren kadÄ±n hayrete dÃ¼ÅŸtÃ¼

Almanya'dan TÃ¼rkiye'ye gelen Åžermin Okur para Ã§ekmek iÃ§in gittiÄŸi ÅŸubeden aldÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n hatalÄ± kesildiÄŸini gÃ¶rdÃ¼ ancak geri gÃ¶tÃ¼rmek yerine saklama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Almanya'da Kastamonu'ya ziyaret için gelen Åžermin Okur, para çekmek için gittiÄŸi banka ÅŸubesinden aldÄ±ÄŸÄ± banknotlara bakÄ±nca baskÄ± hatalÄ± 20 TL'yi gördü. ÅžaÅŸkÄ±na dönen Okur, parayÄ± saklama kararÄ± aldÄ±. Almanya'da yaÅŸayan Åžermin Okur, memleketi Kastamonu'ya geldiÄŸinde para çekmek için banka ÅŸubesine gitti. Åžermin Okur, giÅŸedeki görevlinin verdiÄŸi 20 TL'lik 100 banknotu çantasÄ±na koyarak eve gitti. Okur, evde parayÄ± sayarken para destesinin arasÄ±nda yer alan 20 TL'lik banknotun hatalÄ± olduÄŸunu fark etti. Okur, baskÄ± ve kesim hatasÄ± bulunan parayÄ± geri götürmeyerek saklama kararÄ± aldÄ±. Okur, internet üzerinde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, "Bu tür baskÄ± hatalÄ± paralar olabiliyormuÅŸ. ve bu tür paralarÄ± arayan kolleksiyoncular bulunduÄŸunu gördüm. Bu yüzden parayÄ± saklama kararÄ± aldÄ±m" dedi.