Bu fotoÄŸraf Adana'da Ã§ekildi Ã¶ÄŸrenciler servise balÄ±k istifi gibi bindirildiler

Adana'da 17 kiÅŸilik yolcu kapasiteli servise 48 Ã¶ÄŸrenci bindirilince ÅŸofÃ¶re 3 bin lira para cezasÄ± kesilip servis yasaÄŸÄ± getirildi.

Merkez Seyhan Ä°lçesi Trafik Denetleme Åžubesi'nde görevli polisler denetim yaparken, bir servis minibüsünü durdurdu. Polis, minibüse balÄ±k istifi bindirilen çocuklarÄ±n tek tek aÅŸaÄŸÄ±ya indirilmesini, indirilirken de sayÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. En fazla 17 öÄŸrencinin bulunmasÄ± gereken servis aracÄ±ndan 48 öÄŸrenci çÄ±ktÄ±. Trafik polisleri de çevrede geliÅŸmeleri izleyenler de gördükleri manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na döndü.Ä°smi açÄ±klanmayan servisin sürücüsüne 'taÅŸÄ±ma sÄ±nÄ±rÄ± üstünde yolcu almaktan' 3 bin lira ceza yazan polis, araç sahibinin öÄŸrenci taÅŸÄ±ma belgesinin iptali için de giriÅŸimde bulundu. Bu arada uygulamanÄ±n sÄ±k sÄ±k yapÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen baÅŸka bir servis aracÄ±nÄ±n sürücüsü kadÄ±n, "Biz yÄ±llardan beri bunun mücadelesini veriyoruz, eÅŸit paylaÅŸÄ±lsÄ±n, az öÄŸrenci alÄ±nsÄ±n istiyoruz ama kimse bizi dinlemiyor" dedi. GeçtiÄŸimiz ocak ayÄ±ndan Sivas'ta 17 kiÅŸilik servisten de 42 öÄŸrenci çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.