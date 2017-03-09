Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/03/2017 16:25

At sevgisi canÄ±ndan etti

Hatice TÃ¼rker NalbantoÄŸlu

Isparta'da meydana gelen olayda attan dÃ¼ÅŸen 42 yaÅŸÄ±ndaki Hatice TÃ¼rker NalbantoÄŸlu, 2 gÃ¼ndÃ¼r tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti

Isparta merkeze 5 kilometre uzaklÄ±ktaki bir at çiftliÄŸinde önceki gün meydana gelen olayda, Hatice Türker NalbantoÄŸlu at binerek gezintiye çÄ±ktÄ±. At çiftliÄŸindeki arazide gezen NalbantoÄŸlu, henüz bilinmeyen nedenle attan düÅŸtü. BaÅŸÄ±nÄ± çarparak aÄŸÄ±r yaralanan NalbantoÄŸlu, ihbar üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin müdahalesinin ardÄ±ndan ambulansla Gülkent Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanenin yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde 2 gündür tedavisi süren Hatice Türker NalbantoÄŸlu, bu sabah yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. NalbantoÄŸlu’nun cenazesinin otopsinin ardÄ±ndan topraÄŸa verileceÄŸi belirtildi.

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