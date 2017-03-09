Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/03/2017 16:28

Bodrum'u sel vurdu caddeler gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼

bodrumda sel

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle sokak ve caddeler gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼

Bodrum'da fÄ±rtÄ±nanÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle birçok cadde ve sokak dereye döndü. Dereye dönen sokaklarda vatandaÅŸlar ve araçlar zor anlar yaÅŸadÄ±. Bodrum merkez baÅŸta olmak üzere Gümbet, YalÄ±kavak, Bitez ve Ortakent mahalleleri su taÅŸkÄ±nlarÄ± yaÅŸandÄ±.

Özellikle Turgutreis mahallesinde birçok evi ve iÅŸyerini su ile doldu. Çevrede bulunan esnaflar ise kum torbalarÄ± ile dükkanlarÄ±nÄ± basan yaÄŸmur sularÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Ä°tfaiye ve Muski ekipleri su basan evlerin pompa yardÄ±mÄ± ile sularÄ±nÄ± boÅŸalttÄ±. Ä°ÅŸ makinelere su basan yollarda çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. BazÄ± araçlar ise suya kapÄ±larak sürüklendi. Sürüklenen araçlarÄ± iÅŸ makineleri ile çÄ±karÄ±ldÄ±.

Bodrum Meteoroloji MüdürlüÄŸü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 24 saate 70 kg yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸtüÄŸü öÄŸrenildi. SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n aralÄ±klara bir süre daha devam edeceÄŸi bildirildi. Belediye ÅŸiddetli yaÄŸmur nedeniyle vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

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