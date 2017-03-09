Bursa'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili son dakika geliÅŸmesi

Bursa Ulu Cami yakÄ±nÄ±nda geÃ§en yÄ±l gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±

Bursa'da, geçen yÄ±l tarihi Ulu Cami yakÄ±nÄ±nda bir kadÄ±n teröristin canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan 3 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n beÅŸinci duruÅŸmasÄ± görüldü.

2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, tutuklu sanÄ±klar Emine KÄ±zÄ±l, Ümmü Gülsün MeÅŸe ve Mithat Tunç ile tutuksuz sanÄ±klar Zekiye Zarka ve Tuba KÄ±zÄ±l ile bazÄ± müÅŸtekiler, tanÄ±klar ve taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Firari Ali Abdo'nun dÄ±ÅŸÄ±nda tutuksuz sanÄ±k Ä°sa CasÄ±m duruÅŸmada bulunmadÄ±.

"SilahlÄ± terör örgütüne üye olma", "SilahlÄ± terör örgütlerine silah saÄŸlama", "Tasarlayarak öldürmeye teÅŸebbüs", "Mala zarar verme" ve "Ä°badethanelere ve mezarlÄ±klara zarar verme" suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan sanÄ±klar, haklarÄ±ndaki suçlamalarÄ± reddetti. SanÄ±k avukatlarÄ± da müvekkilleriyle ilgili suçlamalarÄ± reddederek tahliyelerini istedi.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ± mütalaasÄ±nda, "SanÄ±k Emine KÄ±zÄ±l'Ä±n, PKK/KCK silahlÄ± terör örgütünün, ülkemiz metropollerinde canlÄ± bomba tarzÄ± eylemler yapan TAK yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda, canlÄ± bomba eylemi için Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilçesine giderek kendisine teslim edilen patlayÄ±cÄ± maddeyi paketleyip, valiz içinde Afyonkarahisar'a getirdiÄŸi tespit edilmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±.

SavcÄ±, mütalaasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Emine KÄ±zÄ±l, patlayÄ±cÄ± maddeyi Ä°stanbul'da oturan ve daha önceden irtibatlÄ± olduÄŸu Ümmü Gülsün MeÅŸe'ye ulaÅŸtÄ±rdÄ±. O da Bursa'da oturan arkadaÅŸÄ± Mithat Tunç'a ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. PatlayÄ±cÄ± maddenin Mithat Tunç'un evine getirilmesinin ardÄ±ndan, halen yakalanamayan firari Ali Abdo tarafÄ±ndan Suriye'den Türkiye'ye sokulan Eser Çali tarafÄ±ndan Bursa'ya nakli saÄŸlandÄ±. PatlayÄ±cÄ± Tunç'un evine yerleÅŸtirildi, canlÄ± bomba Bursa'da kaldÄ±ÄŸÄ± müddetçe keÅŸif yaptÄ± ve bombayÄ± patlattÄ±. Patlama sonucu 13 kiÅŸi yaralandÄ±. Üç sanÄ±ÄŸÄ±n Ä°stanbul'da daha önce bir araya gelmeleri ve patlayÄ±cÄ± maddenin taÅŸÄ±nmasÄ± ile muhafazasÄ±nda rol almalarÄ±, not kaÄŸÄ±tlarÄ±yla ÅŸifreli mesajlaÅŸmalarÄ± tespit edildiÄŸinden 3 sanÄ±ÄŸÄ±n çeÅŸitli suçlardan 13 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, bir kez müebbet, on beÅŸer yÄ±l da hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±, diÄŸer 3 sanÄ±ÄŸÄ±n ise beraatine karar verilmesi talep olunur."

Mahkeme heyeti, kÄ±sa bir aranÄ±n ardÄ±ndan sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na ve ek savunmalarÄ±nÄ±n bir sonraki duruÅŸmada alÄ±nmasÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi.

Olay

Tarihi Ulu Cami'nin batÄ± giriÅŸi bölümünde, 27 Nisan'da Sultan YÄ±ldÄ±z adÄ±na sahte kimlik kullanan Eser Çali adlÄ± kadÄ±n terörist üzerindeki bomba düzeneÄŸini patlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Olayda terörist ölmüÅŸ, civardaki 13 vatandaÅŸ yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Teröristin örgüt baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Bursa, Mardin, ÅžanlÄ±urfa, Ä°zmir, Ä°stanbul ve Afyonkarahisar'da 17 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Åžüphelilerden 11'i, savcÄ±lÄ±ktaki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan salÄ±verilmiÅŸ, Emine ve kardeÅŸi Tuba KÄ±zÄ±l ile Ümmü Gülsün MeÅŸe, Zekiye Zarka, Mithat Tunç ve Ä°sa Casim sevk edildikleri mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸ, sanÄ±klardan Zarka ilk duruÅŸmada, Tuba KÄ±zÄ±l ile Ä°sa CasÄ±m ise bir önceki duruÅŸmada tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.