Bakan Ã–zhaseki'den korkutan deprem aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, BeyoÄŸlu kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ofis ve alanÄ± ile yeniden yapÄ±lan tarihi Emek SinemasÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± inceledi

BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ± Kentsel DönüÅŸüm Ofisini ziyaret eden Özhaseki, BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircan ve firma yetkililerinden bilgi aldÄ±. Özhaseki daha sonra gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, doÄŸru düÅŸünülmüÅŸ önemli bir proje olduÄŸunu söyledi.Türkiye'de kentsel dönüÅŸümün birçok alanda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Özhaseki, bunun gereklilik olduÄŸunu ifade etti.

Özhaseki, bir yeri yÄ±kmanÄ±n çok kolay olduÄŸunu anlatarak, "Ancak yaptÄ±ktan sonra ortaya çÄ±kan halihazÄ±rda devam eden süreci temizlemek çok zor. Birçok yerde belediye baÅŸkanÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ÅŸöyle bir kolaycÄ±lÄ±k seçiyorlar, 'bu kötü yapÄ±larÄ± yÄ±kalÄ±m. YoÄŸunluÄŸu artÄ±ralÄ±m. SorunlarÄ± çözmüÅŸ oluruz. Böylece de biz de aradan sÄ±yrÄ±lmÄ±ÅŸ oluruz.' VatandaÅŸ evini verirken, 'üstüne daha iyi ne alabilirim?' diye bakÄ±yor. Böylelikle iÅŸ içinde çÄ±kÄ±lmaz hale geliyor. Böylece çok çirkin bir kentsel dönüÅŸüm ortamÄ± doÄŸuyor." diye konuÅŸtu.

Ä°stanbul'da deprem tartÄ±ÅŸmalarÄ±

Bakan Özhaseki, bir deprem uzmanÄ±nÄ±n Ä°stanbul için deprem tarihi verdiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lÄ±p, görüÅŸlerinin sorulmasÄ± üzerine, ÅŸu cevabÄ± verdi:

"HocalarÄ±mÄ±zÄ±n görüÅŸlerine saygÄ±lÄ±yÄ±m. Ben bu konuda uzman deÄŸilim. HocalarÄ±mÄ±zla yÄ±l konusunda da tartÄ±ÅŸacak deÄŸilim. Åžimdiye kadar bu hocalarÄ±mÄ±zÄ±n görüÅŸlerini toplayÄ±p, bazÄ±larÄ±yla da bizzat telefonda görüÅŸerek ortalama onlarÄ±n söylediklerini ifade etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m. Bugün Ahmet Ercan hocamÄ±z herhalde '2039-2040' demiÅŸ. Ä°nÅŸallah 2050-2060 ya da hiç olmaz. Allah'tan dileÄŸimiz bu. YalnÄ±z ÅŸunu da bilelim, ÅŸunlar kesin, ülke olarak deprem bölgesiyiz. TopraklarÄ±mÄ±zÄ±n yüzde 42'si deprem bölgesinde. Ä°stanbul da riskli bölgelerden birisi. Marmara'da bir fay var. Bunun ÅŸu ya da bu tarihte olacaÄŸÄ± hocalarÄ±mÄ±zÄ±n tahmini. BunlarÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ± olmaz. Tarih farklÄ± olabilir ancak kesin olan bu çevrede bir deprem olacaÄŸÄ±. Bunun '6,5 mu 7,5 mu?' olacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± da gereksiz. Kesin olan bu bölgede ciddi bir deprem olacak. Åžiddeti, küsuratÄ±nÄ± da tartÄ±ÅŸmak çok anlamsÄ±z. HocalarÄ±mÄ±zÄ±n ilmine saygÄ± duyuyorum. YalnÄ±zca onlarÄ±n söylediklerini iletiyorum. Asla onlarla bu konuda tartÄ±ÅŸma niyetim yok."

Bakan Özhaseki, ardÄ±ndan TarlabaÅŸÄ± kentsel dönüÅŸüm alanÄ±nda inceleme yaptÄ±.

"Belediyelerimiz tarihi yerlere sahip çÄ±kÄ±yor"

Daha sonra yeniden yapÄ±lan tarihi Emek SinemasÄ±nÄ± ziyaret eden Özhaseki, tarihi yerlerin yeniden yapÄ±mÄ±nÄ±n önemine deÄŸindi.

Bu konuda bütün belediyelerde bilinç oluÅŸtuÄŸunu anlatan Özhaseki, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Eskiden tarihi yerleri bilinçsizce yÄ±kan belediyeler artÄ±k bunlara sahip çÄ±kÄ±yorlar. Ancak tam anlaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± için ÅŸöyle bir sÄ±kÄ±ntÄ± var, biraz acemice davranÄ±yoruz. Bazen de iÅŸ yapmak isteyen insanlara, 'tarihi mirasÄ± koruma' adÄ±na itirazlar ediyoruz. Ä°ÅŸ yapmak isteyen insanlarÄ±n ÅŸevkini kÄ±rÄ±yoruz. ArtÄ±k belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ±n çoÄŸu bu tarihi, kültürel mirasÄ± korumaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. 'NasÄ±l yardÄ±mcÄ± olabilir?' diye düÅŸüneceÄŸimiz yerde ideolojik takÄ±ntÄ±yla baÄŸÄ±rmaya baÅŸlÄ±yoruz. Ä°ÅŸ içinde çÄ±kÄ±lmaz bir hal alÄ±yor. Ancak gidiÅŸat çok sevindirici. Belediye baÅŸkanÄ±mÄ±z burada çok emek vermiÅŸ. KolaycÄ±lÄ±ÄŸa kaçÄ±p, seçim döneminde alelacele yapÄ±p, çirkinleÅŸtirmemiÅŸ. Mükemmel ÅŸekilde ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ. AyrÄ±ca bu tür iÅŸlerden müteahhitler çoÄŸunlukla zarar eder. Maddi gelir elde edemezler. Ancak bunun gururun her zaman taÅŸÄ±yorlar. Bu yeterli."