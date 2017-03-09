Nagehan AlÃ§Ä±'yÄ± Ã¶ldÃ¼receÄŸim diyen ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± karar

Polis tarafÄ±ndan aranan ve Sancaktepe'de yakalanan ayrÄ±ca 155 Polis imdat telefonunu arayarak "Nagehan AlÃ§Ä±'yÄ± Ã¶ldÃ¼receÄŸim" diyen ÅŸahÄ±s serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

155 Polis Ä°mdatÄ± bugün sabah saatlerinde arayan M.S adlÄ± kiÅŸi iddiaya göre Gazeteci Nagehan AlçÄ±'yÄ± öldüreceÄŸini söyledi. Bunun üzerine ÅŸahsÄ±n telefonundan nerede olduÄŸu belirlendi.Sancaktepe Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Büro AmirliÄŸi ekipleri ÅŸahsÄ± parkta yakaladÄ±. Hemen polis merkezine götürülen M.S polise verdiÄŸi ilk ifadede böyle bir ihbarda bulunduÄŸunu söyleyerek, "Kendisini tanÄ±mam. Kendimde deÄŸildim. Borcum var.BunalÄ±mdayÄ±m." dedi.

M.S daha sonra saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildi. SaÄŸlÄ±k kontrolüne götürülüÅŸü sÄ±rasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n, "Neden tehdit ettin Nagehan AlçÄ±'yÄ± ölümle " sorusuna, "Kendimde deÄŸildim. O yüzden. TanÄ±mam" dedi.

Burada nöbetçi savcÄ±lÄ±kça ifadesi alÄ±nan ÅŸüpheli, adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi. Anadolu Nöbetçi 4. Sulh Ceza HakimliÄŸi, M.S'nin haftada bir gün imza atma ÅŸeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.