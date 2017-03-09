Ã‡evik Kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼s devrildi yaralÄ± polisler var

Ä°stanbul Ãœmraniye'de meydana gelen trafik kazasÄ±nda Ã‡evik Kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼s devrildi

Ä°stanbul Ümraniye freni boÅŸalan Çevik Kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan otobüsün kaldÄ±rÄ±ma çarparak devrilmesi sonucu 5 polis hafifi ÅŸekilde yaralandÄ±.Kaza, akÅŸam saatlerinde Ä°stanbul Ümraniye TEM yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümraniye istikametine ilerleyen çevik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan otobüsün freni aniden boÅŸaldÄ±. Freni boÅŸalan otobüsün sürücüsü araçlara çarpmamak için direksiyonu yolun kenarÄ±na doÄŸru kÄ±rdÄ±. KaldÄ±rÄ±ma çarparak devrilen otobüsteki 5 polis memuru hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.

YaralÄ± polisler çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±lÄ±rken devrilen otobüsün kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için olay yerine vinç çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±. Otobüsün devrildiÄŸi yerden kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için yürütülen çalÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda bir süre trafik akÄ±ÅŸÄ± tek ÅŸeritten saÄŸlandÄ±. Bu sÄ±rada bölgede trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸurken otobüs vinç yardÄ±mÄ± ile kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KazayÄ± gören bir görgü tanÄ±ÄŸÄ± ise otobüsün aniden kaldÄ±rÄ±ma çarparak devrildiÄŸini ve polislerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.