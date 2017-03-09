Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/03/2017 19:13

Frenleri boÅŸaldÄ± Ã§evik kuvvet otobÃ¼sÃ¼ devrildi


Ãœmraniye'de Ã§evik kuvvet personelini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n frenleri boÅŸalÄ±nca sÃ¼rÃ¼cÃ¼ aracÄ± durdurmak iÃ§in kaldÄ±rÄ±ma sÃ¼rtÃ¼nce devrildi.

Kaza, Tem Yanyol Ümraniye istikameti Åžerif Ali Mevkii'nde saat 18.00'da meydana geldi.Ä°ddiaya göre, Çevik Kuvvet personelini taÅŸÄ±yan 34 UY 5474 plakalÄ± otobüsün frenleri boÅŸaldÄ±. Bunun üzerine sürücü aracÄ± durdurmak için kaldÄ±rÄ±ma sürttü. O sÄ±rada kontrolden çÄ±karak elektrik direÄŸini deviren otobüs ters dönerek devrildi. Kazada, otobüste bulunan çevik kuvvet polislerinden 5'i hafif yaralandÄ±.Ä°hbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Hafif yaralÄ± 5 polis ambulanslar ile Fatih Sultan Mehmet EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne götürüldü. Polisler olay yerinde çevre güvenliÄŸi aldÄ± Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. Devrilen otobüs itfaiye vinci tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Otobüsün çekilmesiyle trafik normale döndü. Görgü tanÄ±ÄŸÄ± ise otobüsün frenlerinin patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sürücüsünün kontrolünden çÄ±karak devrildiÄŸini söyledi.

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