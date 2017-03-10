Beykoz'da dehÅŸet anlarÄ± minibÃ¼s park halindeki aracÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±

Beykoz'da iÃ§inde 6 kiÅŸinin olduÄŸu minibÃ¼s kontrolden Ã§Ä±karak park halindeki aracÄ±n Ã¼zerine Ã§akÄ±ldÄ±

Kaza saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Beykoz Çubuklu Mahallesi Havadar Sokak’ta meydana geldi. 36 FE 656 plakalÄ± aracÄ±n sürücüsü Cebrail Masum(20) yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± indiÄŸi sÄ±rada aracÄ±n kontrolünü kaybetti. Ä°çinde 5’i çocuk 6 kiÅŸinin bulunduÄŸu minibüs park halindeki aracÄ±n üzerine çakÄ±ldÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine Ä°tfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada ÅŸans eseri yaralÄ± ve can kaybÄ± bulunmazken kaza yapan minibüs olay yerine gelen vinçle kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Sürücünün yakÄ±nlarÄ± kaza sonrasÄ± gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Kaza yapan araçlarda maddi hasar oluÅŸurken polis olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.