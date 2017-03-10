KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼n en iÄŸrenÃ§ haberi genÃ§ hemÅŸireyi taciz etti

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nde yaÅŸanan olayda bir hemÅŸire otobÃ¼ste tacize uÄŸradÄ±

KadÄ±nlar Günü etkinliklerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 8 Mart’ta Ankara’da bir hemÅŸire otobüste taciz edildi. Yer deÄŸiÅŸtirmesine raÄŸmen tacizden kurtulamayan N.A.’yÄ±, olaya müdahale eden bir sivil polis kurtardÄ±.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre Ankara’da, özel bir klinikte hemÅŸire olarak çalÄ±ÅŸan N.A., önceki gün sabah saatlerinde iÅŸyerine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi. Araçta yer olmamasÄ± nedeniyle N.A., ayakta bir kenarda bekledi.

YER DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ° AMA TACÄ°ZDEN KURTULAMADI

Otobüse birkaç durak sonra Ö.Y. bindi. N.A.’nÄ±n bulunduÄŸu yere doÄŸru gitti ve N.A.’nÄ±n arkasÄ±nda bir yerde durdu. Daha sonra N.A.’yÄ± cinsel organÄ±yla taciz etmeye baÅŸladÄ±. N.A. yer deÄŸiÅŸtirdi ancak Ö.Y. peÅŸinden giderek tacize devam etti.

DURUMU SÄ°VÄ°L POLÄ°S FARK ETTÄ°

Otobüste bulunan bir sivil polis, durumu fark ederek Ö.Y.’yi engelledi. Otobüs, Ulus’ta bulunan Solmaz KÄ±lÄ±çtepe Polis Merkezi önünde durduruldu.Olay nedeniyle sinirleri bozulan N.A.’nÄ±n ÅŸikâyetçi olmasÄ± üzerine, Ö.Y. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AynÄ± gün Ankara Adliyesi’ne götürülen Ö.Y., savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan tutuklanmasÄ± talebiyle Ankara Nöbetçi 1. Sulh Ceza HâkimliÄŸi’ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hâkim Sezer Söylemez, polis ve maÄŸdur hemÅŸirenin beyanlarÄ±nÄ± dikkate alarak, tacizci Ö.Y.’nin “cinsel saldÄ±rÄ±” suçundan tutuklanmasÄ±na karar verdi. Ö.Y., Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

''SENÄ° UZUN SÜREDÄ°R TAKÄ°P EDÄ°YORUM, SÜREKLÄ° BAYANLARI TACÄ°Z EDÄ°YORSUN''

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tacizi ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla polise anlatan hemÅŸire N.A., “Otobüste bulunan sivil polis memuru, ÅŸahsa müdahale ederek ‘Yeter dur artÄ±k, seni uzun süredir takip ediyorum, sürekli bayanlarÄ± taciz ediyorsun’ dedi. Ben aÄŸlÄ±yordum. Åžikâyetçi olduÄŸumu söyleyince polis otobüsü karakolun önünde durdurarak, ÅŸüpheliyi merkeze götürdü” dedi.

OlayÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± polis memuru da ifadesinde olayÄ± ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

“FarklÄ± kadÄ±nlara da yaklaÅŸmasÄ± üzerine ÅŸahsÄ± uyardÄ±m. Bu esnada N.A. isimli kadÄ±n aÄŸlayarak tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Åžikâyetçi olduÄŸunu söyledi. Bunun üzerine polis merkezi önünde otobüsü durdurdum. Åžüpheliyi merkeze teslim ettim.”