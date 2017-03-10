Ayaz bebek anne ve babasÄ±na yeni bir hayat verdi

Denizli'de yaÅŸayan ve madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunan Ã§ift bebekleri Ayaz sayesinde saÄŸlÄ±klÄ± bir hayata merhaba dedi

Denizli'de yaÅŸayan çift, uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan "Ayaz" ismini verdikleri iki aylÄ±k bebekleri sayesinde kurtuldu.Lisede uyuÅŸturucu kullanmaya baÅŸlayan Kardelen (19) ve Ali Osman U. (19), geçen yÄ±l nisanda evlendi. Evlendikten sonra baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan kurtulmak için tedavi gören çift, baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±.Özel bir hastanede 10 Ocak'ta doÄŸum yapan Kardelen U, "Ayaz" adÄ±nÄ± verdikleri bebeklerinin rahatsÄ±zlanmasÄ± üzerine tekrar tedavi olmaya karar verdi.Denizli Devlet Hastanesi Alkol ve Madde BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinde tedavi gören çift, ardÄ±ndan Ä°stanbul'da psikiyatr Prof. Dr. Arif Verimli'den terapi almaya baÅŸladÄ±.

"OÄŸlumuza bunu nasÄ±l yaparÄ±z"

BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan kurtulan Kardelen U, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, hamileliÄŸinin ilk dört ayÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± uyuÅŸturucuya, bebeÄŸi doÄŸduktan 15 gün sonra tekrar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

HamileliÄŸinde uyuÅŸturucu kullanmasÄ± nedeniyle bebeÄŸinde çene titremesinin ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Kardelen U, "BebeÄŸimi her öyle gördüÄŸümde kendimden nefret ediyordum. EÅŸim ve ben kendimizden nefret ediyorduk 'OÄŸlumuza bunu nasÄ±l yaparÄ±z' diye. HatalarÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±na vardÄ±k ama biraz geç oldu. Çok büyük ders aldÄ±k, oÄŸlumuzla sÄ±nandÄ±k." diye konuÅŸtu.

Denizli'de 16 gün tedavi gördüklerini belirten Kardelen U, "Arif Verimli hocamÄ±zÄ±n terapisi devam ediyor. Ä°stanbul'dan döndükten sonra eÅŸimle ayrÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±k ve birbirimize toparlanma süreci verdik." dedi.

Bebeklerinin durumunun da ÅŸimdi iyi olduÄŸunu dile getiren Kardelen U, "OÄŸlumuz belki de rahatsÄ±z olabilirdi, herhangi bir sorunu olabilirdi. Bu kadar aÄŸÄ±r bir ÅŸeyi oÄŸlumuza yaÅŸatacak duruma kadar geldiÄŸimiz için çok piÅŸmanÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

ArtÄ±k madde kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kardelen U, "En büyük destekçim ilaç, tedavi veya doktor deÄŸil, oÄŸlum ve onun kokusu. Onun kokusu, gülüÅŸü, benim en büyük ilacÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

EÅŸi ve kendisinin çocuklarÄ±na bakabilmek için iÅŸ aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kardelen U, madde baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±na, güzel bir hayat için bundan kurtulmalarÄ± tavsiyesinde bulundu.

Çifte tedavileri için destek olan, Kardelen U'nun annesi Vildan Y. ise çocuklarÄ± ve torunlarÄ±nÄ± çok sevdiÄŸini kaydederek, "Torunum benim dünyam. 5 evladÄ±m, 2 torunum var. Onlar için her ÅŸeyi göze aldÄ±m. Tedavimiz yapÄ±lÄ±yor. KÄ±zÄ±m çok iyi, oÄŸluyla mutlu." dedi.