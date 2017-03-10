Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/03/2017 10:19

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m uÃ§akta kÄ±z istedi


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m KÄ±brÄ±s dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ uÃ§akta YÃ¼cel Ã‡akmak isimli bir genÃ§ iÃ§in telefonda kÄ±z istedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, KKTC'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret dönüÅŸü uçakta Yücel Çakmak isimli gence telefonla kÄ±z istedi. Genç kÄ±zÄ±n babasÄ± ile telefonda konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YanÄ±mda kim var tahmin et bakalÄ±m? Yücel Çakmak diye bir delikanlÄ± var" diye konuÅŸtu. Genç kÄ±zÄ±n babasÄ± bu sözler üzerine, "Kendisini duydum da tanÄ±ÅŸamadÄ±k BaÅŸbakanÄ±m" dedi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÄ±brÄ±s seyahatinden döndüklerini belirterek, "Åžu anda KÄ±brÄ±s'tayÄ±z, uçak hareket edecek. UçaÄŸÄ± durdurduk. Yücel illa benim için bir telefon et dedi, Allah'Ä±n emriyle, Peygamberin sünnetiyle talibiz. KÄ±zÄ±nÄ±zÄ± oÄŸlumuz Yücel'e istiyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

''NASÄ°P BAÅžBAKANIM''

Genç kÄ±zÄ±n babasÄ± da, "BaÅŸbakanÄ±m, boynumuz kÄ±ldan ince. Ä°nÅŸallah. Ben görmedim etmedim. Nasip BaÅŸbakanÄ±m" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.YÄ±ldÄ±rÄ±m da, "Ä°nÅŸallah en kÄ±sa zamanda el öpmeye gelir. HanÄ±mefendiye, çocuklara çok selam. Allah'a emanet olun" diyerek sözlerini noktaladÄ±. Yücel isimli genç BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a teÅŸekkür ederek, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n elini öptü. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, iÅŸin takipçisi olunmasÄ± konusunda yanÄ±ndakilere talimat verdi.

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