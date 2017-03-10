BakanlÄ±kta Ã§alÄ±ÅŸanlar dahil 102 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±

Ankara merkezli 27 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

Ankara merkezli 27 ilde GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 30 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nda halen görev yapanlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±kardÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, ÅŸüphelilerden 32'sinin tutuklu olduÄŸunu, 4'ünün ise yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunu tespit etti. Sabah saatlerinde Ankara merkezli 27 ilde 66 ÅŸüpheli hakkÄ±nda eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatan güvenlik güçleri, "terör örgütü üyeliÄŸi"nden 30 zanlÄ±yÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n ifade iÅŸlemleri için Ankara Emniyet MüdürlüÄŸüne gönderilecekleri, 36 ÅŸüpheliyi yakalamak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü öÄŸrenildi.