Ä°stanbul'a yeni metro hattÄ± geliyor

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, OrtakÃ¶y'den SarÄ±yer'e metro yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, AK Parti SarÄ±yer Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n düzenlediÄŸi referandum toplantÄ±sÄ±nda SarÄ±yerlilerle bir araya geldi. SarÄ±yer Kültür Merkezinde düzenlenen toplantÄ±ya BaÅŸkan TopbaÅŸ'Ä±n yanÄ± sÄ±ra SarÄ±yer Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± salona giriÅŸinde alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±lanan BaÅŸkan TopbaÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bu referandum sürecinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin verdiÄŸi destekle inanÄ±yorum ki halka iyi anlatabilirsek, hatta bununla ilgili kararÄ±nÄ±zÄ± ‘evet' olarak verirseniz, vermeniz de yetmez çevrenizi de ikna ederseniz Türkiye'nin geleceÄŸini birlikte hazÄ±rlamÄ±ÅŸ oluruz. Bir dönüm noktasÄ±, bir milat konuÅŸuyoruz. FETÖ'nün nasÄ±l yapÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ülkeyi çökertmek için hangi birimde, hangi alanda nasÄ±l ÅŸekillendiÄŸini görüyoruz. Ä°ÅŸte bunlarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ±n yolu güçlü bir iradeden, güçlü bir yönetim oluÅŸturmaktan geçiyor" dedi.

SARIYER'DEN BÜYÜKÇEKMECE'YE ARDIÅžIK TÜNELLER

Metrolarla birlikte tünel çalÄ±ÅŸmalarÄ±na da aÄŸÄ±rlÄ±k verdiklerini söyleyen BaÅŸkan Kadir TopbaÅŸ, "Ä°stanbul'da 100 kilometreyi aÅŸkÄ±n bir tünel yol programlÄ±yoruz. Bunlardan bir tanesi de sizleri çok ilgilendirdiÄŸi için SarÄ±yer'den Büyükçekmece'ye kadar 140 kilometre ardÄ±ÅŸÄ±k tünel sistemi planlÄ±yoruz. Yani buradan Büyükçekmece'ye gitmek isteyen, o tünelleri kullandÄ±ÄŸÄ± zaman çok kÄ±sa bir sürede Büyükçekmece'ye eriÅŸebilecek veya aradaki ilçeleri gidebilecek. AynÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ± yakada Harem'den Küçükköy'e ve Anadolu HisarÄ±'na kadar 18 kilometrelik bir tünel programladÄ±k. Yani yerin altÄ±ndan, üstünden her noktada nerede sorun varsa çözmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ORTAKÖY'DEN SARIYER'E SAHÄ°L BOYUNCA METRO

SarÄ±yer'e metro müjdesi veren TopbaÅŸ, "SarÄ±yer'e sahilden inÅŸallah bir metro getireceÄŸiz. Yani Ortaköy'den baÅŸlayacak ve SarÄ±yer'e kadar sahil boyunca metro getireceÄŸiz. Bu hayal dahi edilemeyecek bir geliÅŸmedir. Zaten Cumhuriyet Mahallesi ve HacÄ± Osman'a kadar gelen bir metro var. O metronun devamÄ±nÄ± da ÇayÄ±rbaÅŸÄ±'na indirebilir miyiz, onun çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Alttan da gelecek olan metro ile birleÅŸecek. Böylece eriÅŸim çok daha kolay hale gelecek" diye konuÅŸtu.

1/1000'LÄ°K PLANLAR

Daha sonra SarÄ±yer ilçesinde görevli muhtarlarla yemekte bir araya gelen BaÅŸkan Kadir TopbaÅŸ, muhtarlarÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. 1/5000'lik planlar yapÄ±lmadan 1/1000'lik plan yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin soru üzerine TopbaÅŸ, "Maalesef SarÄ±yer Belediyesinde ve birkaç belediyede daha 1/1000'lik planlar yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve BüyükÅŸehire gönderilmiÅŸ. Bu yapÄ±lan yasalara uymayan bir çalÄ±ÅŸmadÄ±r. Biz baÅŸkanlÄ±k olarak, belediye olarak büyüklüÄŸümüzü bir tarafa bÄ±rakarak farklÄ± bir davranÄ±ÅŸ göstersek yasal bir suç iÅŸlenmiÅŸ olur. Meclis üyeleri dahil belediye suç iÅŸlemiÅŸ demektir. 1/5000 planÄ± olmayan yere 1/1000'lik plan yapma yetkisi yok, yapamazlar. YaptÄ±klarÄ± takdirde bu suçtur ve halk aldatÄ±lÄ±yor. Halka diyorlar ki ‘Efendim biz planlarÄ± yaptÄ±k, BüyükÅŸehir bunu onaylamÄ±yor.' Yok böyle bir ÅŸey. Yasal bir suç duyurusunda bulunursak, bunu yapanlar baÅŸlarÄ±nÄ± kurtaramazlar. AçÄ±k ve net konuÅŸuyorum yetkileri olmayan bir iÅŸ yapmÄ±ÅŸ olurlar. EÄŸer burada halkÄ± düÅŸünerek bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yorsa, kentsel bir dönüÅŸüm yapÄ±lmak isteniyorsa bunun yolu Bakanlar Kuruluna müracaat edecek ve o bölgeyi yenileme alanÄ± ilan ederek çalÄ±ÅŸma yapmaktÄ±r. Bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapan ilçe belediyeleri var" ifadelerini kullandÄ±.