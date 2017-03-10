Ä°stanbul'da canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶ristlerin konuÅŸmalarÄ± kan dondurdu

Ä°stanbul'da canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan iki terÃ¶ristin arasÄ±nda geÃ§en konuÅŸma ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul'da bombalÄ± saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terör örgütü PKK üyesi 2 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sosyal medya hesabÄ±ndan terör örgütü yöneticisiyle saldÄ±rÄ± konuÅŸmalarÄ± ortaya çÄ±kan 2 ÅŸüpheli tutuklandÄ±.

Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, terör örgütü PKK'nÄ±n Ä°stanbul'da bombalÄ± araçla saldÄ±rÄ± düzenleyeceÄŸi bilgisi üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekipler çalÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda sosyal medyada terör örgütü propagandasÄ± yapan hesaplarÄ± da takibe aldÄ±.

Teröristler Suriye uyruklu çÄ±ktÄ±

Polis ekipleri, sosyal medya üzerinden propaganda yapan Suriye uyruklu M.K.A. ve S.K.A isimli iki kardeÅŸin kimliÄŸini tespit ederek harekete geçti. 5 Mart Pazar günü ÅŸüphelilerin Arnavutköy'de kaldÄ±ÄŸÄ± adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamÄ±nda M.K.A.(22) ve S.K.A.(19) gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BombalÄ± saldÄ±rÄ± yapacaklardÄ±

GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler emniyette sorguya alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan sorgulamalarda ve sosyal medya hesaplarÄ±na yönelik yapÄ±lan incelemelerde, M.K.A.' nÄ±n bir terör yöneticisiyle Ä°stanbul'da bir saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtuÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan M.K.A. ve S.K.A. sevk edildikleri adliyede çÄ±kartÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.

M.K.A. ile terör örgütü PKK yöneticisiyle arasÄ±nda geçen konuÅŸma ÅŸöyle:

Örgüt Yöneticisi : Napcaz heval 1 ay sonra

M.K.A.: evet

Örgüt Yöneticisi: Heval napcaz, canlÄ± bomba mÄ± silahlÄ± saldÄ±r mÄ± ney heval Cihan heval

M.K.A.: canlÄ± bomba

Örgüt Yöneticisi: nerede heval heyecanlandÄ±m heval nerede olacak nereye olacak heval ekser kanÄ±mÄ± akacak

M.K.A.: Ä°stanbul'a