Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/03/2017 15:33

EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu feci kazadan sonra siyaha bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu

Ä°stanbul'da bugÃ¼n yaÅŸanan helikopter kazasÄ± sonucunda EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'nun internet sitesi siyaha bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu, Büyükçekmece'de gerçekleÅŸen helikopter kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler için internet sitesinde baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± duyurusunda bulundu. Sitenin ise kaza sonrasÄ± siyaha büründüÄŸü gözlendi.

EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu, bugün gerçekleÅŸen helikopter kazasÄ± ile ilgili internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuru yaptÄ±. Duyuruda EczacÄ±baÅŸÄ± HavacÄ±lÄ±k A.Åž.'ye ait olduÄŸu belirtilen helikopterde EczacÄ±baÅŸÄ± YapÄ± Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satÄ±ÅŸ yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut bulunduÄŸu belirtildi. EczacÄ±baÅŸÄ± grubu, kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

fÄ±rtÄ±na

Meteoroloji uyardÄ± kuvvetli fÄ±rtÄ±na geliyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Kuzey Ege'de fÄ±rtÄ±na bekleniyor

bylock

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 14 kiÅŸi tutuklandÄ±

Kilis'te FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda 14 ÅŸÃ¼pheli tuuklandÄ±

terÃ¶rist

Ä°stanbul'da canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶ristlerin konuÅŸmalarÄ± kan dondurdu

Ä°stanbul'da canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan iki terÃ¶ristin arasÄ±nda geÃ§en konuÅŸma ortaya Ã§Ä±ktÄ±