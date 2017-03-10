EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu feci kazadan sonra siyaha bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Ä°stanbul'da bugÃ¼n yaÅŸanan helikopter kazasÄ± sonucunda EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'nun internet sitesi siyaha bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu, Büyükçekmece'de gerçekleÅŸen helikopter kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler için internet sitesinde baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± duyurusunda bulundu. Sitenin ise kaza sonrasÄ± siyaha büründüÄŸü gözlendi.

EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu, bugün gerçekleÅŸen helikopter kazasÄ± ile ilgili internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuru yaptÄ±. Duyuruda EczacÄ±baÅŸÄ± HavacÄ±lÄ±k A.Åž.'ye ait olduÄŸu belirtilen helikopterde EczacÄ±baÅŸÄ± YapÄ± Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satÄ±ÅŸ yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut bulunduÄŸu belirtildi. EczacÄ±baÅŸÄ± grubu, kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.