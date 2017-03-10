Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 14 kiÅŸi tutuklandÄ±

Kilis'te FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda 14 ÅŸÃ¼pheli tuuklandÄ±
Kilis'te FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 24 ÅŸüpheliden 14'ü tutuklandÄ±.Kilis Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 6 Mart'ta örgütün ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.Åžüphelilerden 6'sÄ±, cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla emniyetten serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.SaÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 18 zanlÄ±dan 14'ü cezaevine gönderildi, diÄŸerleri ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi.Firari 5 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü öÄŸrenildi.