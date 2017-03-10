Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/03/2017 15:45

Meteoroloji uyardÄ± kuvvetli fÄ±rtÄ±na geliyor

fÄ±rtÄ±na

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Kuzey Ege'de fÄ±rtÄ±na bekleniyor

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, Kuzey Ege'de fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, rüzgarÄ±n Kuzey Ege'de yarÄ±n öÄŸle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesinin beklendiÄŸi kaydedildi.AçÄ±klamada, fÄ±rtÄ±nanÄ±n aynÄ± gün akÅŸam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceÄŸi belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

bylock

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 14 kiÅŸi tutuklandÄ±

Kilis'te FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda 14 ÅŸÃ¼pheli tuuklandÄ±

EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu

EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu feci kazadan sonra siyaha bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Ä°stanbul'da bugÃ¼n yaÅŸanan helikopter kazasÄ± sonucunda EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'nun internet sitesi siyaha bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

terÃ¶rist

Ä°stanbul'da canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶ristlerin konuÅŸmalarÄ± kan dondurdu

Ä°stanbul'da canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan iki terÃ¶ristin arasÄ±nda geÃ§en konuÅŸma ortaya Ã§Ä±ktÄ±