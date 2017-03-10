Meteoroloji uyardÄ± kuvvetli fÄ±rtÄ±na geliyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Kuzey Ege'de fÄ±rtÄ±na bekleniyor
Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, Kuzey Ege'de fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, rüzgarÄ±n Kuzey Ege'de yarÄ±n öÄŸle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesinin beklendiÄŸi kaydedildi.AçÄ±klamada, fÄ±rtÄ±nanÄ±n aynÄ± gün akÅŸam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceÄŸi belirtildi.