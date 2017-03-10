13 yaÅŸÄ±ndaki erkek Ã§ocuÄŸuna uyku hapÄ± verip tecavÃ¼z ettiler

DÃ¼rÃ¼mcÃ¼'de 13 yaÅŸÄ±ndaki bir erkek Ã§ocuÄŸuna uyku hapÄ± iÃ§ip tecavÃ¼z eden 2 kiÅŸi tutuklandÄ±. Ã‡ocuÄŸun yemek yediÄŸi sÄ±rada cinsel iÃ§erikli film izleten tutuklu 2 ÅŸahsÄ±n olayÄ± video kaydÄ±na da aldÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Geçen 27 Ocak günü yanÄ±nda bir arkadaÅŸÄ± ile polise giden 13 yaÅŸÄ±ndaki E.B., 22 Ocak günü bir dürümcüde 2 kiÅŸinin tecavüzüne uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek ÅŸikayetçi oldu. ÇalÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis, çocuÄŸun psikolog nezaretinde alÄ±nan ifadesi ve tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin saÄŸlÄ±k raporunun ardÄ±ndan harekete geçti. E.B., ilçe merkezindeki bir lokantada 22 Ocak günü döner yediÄŸini ardÄ±ndan kendisine içeride bulunan 58 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Ç. ile 29 yaÅŸÄ±ndaki Mahmut B.'nin kapÄ±yÄ± üzerine kapatÄ±p, çeÅŸitli renklerde hap içirdiÄŸini anlattÄ±. Kendisine lokantanÄ±n üst katÄ±nda cinsel içerikli film izlettirildiÄŸini ve bunun üzerine inmek isterken baÅŸÄ±nÄ±n döndüÄŸünü anlatan E.B., uyandÄ±ÄŸÄ±nda çÄ±plak olduÄŸunu belirtti. Erkek çocuk, kendisine saldÄ±ranlarÄ±n bunu videoya çektiÄŸini de arkadaÅŸÄ±ndan öÄŸrendiÄŸini söyledi. E.B.'nin arkadaÅŸÄ± G.Y. de kendisine videoyu çeken ve izlettiren kiÅŸinin lokantacÄ± Mustafa Ç., tecavüz eden kiÅŸinin ise Mahmut B. olduÄŸunu ifade etti. E.B.'nin ÅŸikayeti, G.Y.'nin de tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekete geçen polis Mustafa Ç. ile Mahmut B.'yi gözaltÄ±na aldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerden Mahmut B. olay günü alkollü olduÄŸunu ve E.B.'ye tecavüz ettiÄŸini itiraf etti.

MUSTAFA Ç. 'Ä°LGÄ°M YOK' DEDÄ°

Mustafa Ç. ise olayla ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Ancak 2 sanÄ±k 29 ocak günü çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± nöbetçi mahkemece tutuklandÄ±. TutuklanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan 2 sanÄ±k hakkÄ±nda; 'ÇocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±, cinsel amaçla kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun bÄ±rakmak' suçlarÄ±ndan iddianame hazÄ±rlandÄ±. Nizip AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davanÄ±n geçen ÅŸubat ayÄ±nda yapÄ±lan ilk duruÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugün karar duruÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±.

47 GÜN SONRA HAPÄ°S CEZASI

Tutuklu sanÄ±klarÄ±n cezaevinden SEGBÄ°S yöntemiyle katÄ±ldÄ±klarÄ± duruÅŸmaya müdahil olmak isteyen Gaziantep Barosu Çocuk HaklarÄ± Merkezi üyesi avukatlarÄ±n talebi kabul edilmedi. Dosyadaki eksiklerin giderildiÄŸini belirten mahkeme heyeti eldeki bulgularÄ±n sanÄ±klar Mustafa Ç. ile Mahmut B.'nin küçük çocuÄŸu hürriyetinden yoksun bÄ±rakarak nitelikli cinsel istismar suçunu iÅŸlediklerine yeterli olduÄŸunu vurguladÄ±.

ALDIKLARI 18 YILLIK HAPÄ°S CEZASI, 33 YIL 9 AYA ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti olaydan 47 gün sonra sanÄ±klarÄ±, tecavüz suçundan en üst sÄ±nÄ±r olan 18 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. ArdÄ±ndan bu ceza çocuÄŸun 15 yaÅŸÄ±ndan küçük oluÅŸu ve birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± sebebiyle artÄ±rÄ±larak 33 yÄ±l 9 aya yükseltildi. Mahkeme ayrÄ±ca sanÄ±klarÄ± cinsel amaçla çocuÄŸu hürriyetinden yoksun bÄ±raktÄ±klarÄ± gerekçesiyle üst sÄ±nÄ±rdan 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Böylece sanÄ±klar her iki suçtan ayrÄ± ayrÄ± 40'ar yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.