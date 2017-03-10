Sular Ã§ekildi nehirden Ã§Ä±kan herkesi Ã§ok korkuttu

Adana'da gÃ¶l kapaklarÄ± kapatÄ±lÄ±nca nehrin iÃ§inden pimi Ã§ekilmemiÅŸ bomba bulundu.

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü kapaklarÄ± kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için su olmayan Seyhan Nehri yataÄŸÄ±nda asma kilit gören baba ile oÄŸul kilitleri almak için nehir yataÄŸÄ±nÄ± indiÄŸi sÄ±rada poÅŸet içinde pimi çekilmemiÅŸ bomba olduÄŸunu fark ederek olduÄŸu yere geri bÄ±rakÄ±p oÄŸluna polisi aramasÄ±nÄ± istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis, el bombasÄ±nÄ±n etrafÄ±nÄ± güvenlik ÅŸeridi ile çevirip olay yeri inceleme ve terörle mücadele ekiplerine haber verdi. Ekipler el bombasÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±.

Bu sÄ±rada vatandaÅŸlar nehir yataÄŸÄ±nda balÄ±k avlamaya devam etti. El bombasÄ±nÄ± bulan Ä°brahim ÅžimÅŸek ise "El bombasÄ±nÄ± neden buraya atÄ±yorlar. Ben elime alÄ±nca bomba olduÄŸunu fark edip yere bÄ±raktÄ±m. Bunu bir çocuk alÄ±p fark etmeyip pimini çekse patlama olacak ve çok üzücü olaylar olacaktÄ±." dedi.