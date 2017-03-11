Ä°stanbul merkezli 20 ildeki bazÄ± adreslere baskÄ±n yapÄ±ldÄ± gÃ¶zaltÄ±lar var

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 20 ildeki Ã§eÅŸitlere adreslere operasyon dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lan 89 ÅŸüpheliyi yakalamaya yönelik, 20 ildeki çeÅŸitli adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edildiÄŸi öÄŸrenilen bazÄ± polisler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Bu arada, Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler, Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.