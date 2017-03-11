SPK'dan Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu (SPK) THY ile ilgili yalan haber yayÄ±nlamasÄ± nedeniyle Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunulmasÄ±na karar verdi

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu (SPK), Zaman gazetesinde ve internet sitesinde Türk Hava YollarÄ± (THY) ile ilgili yalan, yanlÄ±ÅŸ veya yanÄ±ltÄ±cÄ± nitelikte haber yayÄ±mlanmasÄ± nedeniyle Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulunulmasÄ±na karar verdi.SPK haftalÄ±k bültenine göre, Akbank 1 milyar avro tutarÄ±ndaki ipotek teminatlÄ± menkul kÄ±ymet ihracÄ± için, Mercedes-Benz Finansman Türk AÅž 320 milyon avro ve 1 milyar lira tutarÄ±ndaki, Ak YatÄ±rÄ±m Menkul DeÄŸerler AÅž 600 milyon lira tutarÄ±ndaki, Finans Faktoring AÅž 394 milyon 147 bin lira tutarÄ±ndaki, Vera VarlÄ±k Yönetim 85 milyon lira tutarÄ±ndaki, Devir Faktoring 65 milyon lira tutarÄ±ndaki borçlanma aracÄ± ihracÄ± için, Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 239 milyon 238 bin 705 lira tutarÄ±ndaki gayrimenkul sertifikasÄ± ihracÄ± için, OdaÅŸ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AÅž 88 milyon 149 bin 820 lira tutarÄ±ndaki bedelsiz sermaye artÄ±rÄ±mÄ± için, SöktaÅŸ Tekstil Sanayi ve Ticaret AÅž 8 milyon 500 bin lira tutarÄ±ndaki bedelli sermaye artÄ±rÄ±mÄ± için Kurul'a baÅŸvurdu.

Kurul, Garanti BankasÄ±'nÄ±n 20 milyar lira tutarÄ±ndaki, Nurol YatÄ±rÄ±m BankasÄ±'nÄ±n 400 milyon lira tutarÄ±ndaki borçlanma aracÄ± ihracÄ± baÅŸvurusunu onayladÄ±.

Ä°dari para cezalarÄ± ve suç duyurularÄ±

SPK, MartÄ± Gayrimenkul YatÄ±rÄ±m OrtaklÄ±ÄŸÄ±na 26 bin 49 lira idari para cezasÄ± uygulanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Anka Capital DanÄ±ÅŸmanlÄ±k ReklamcÄ±lÄ±k Bilgisayar Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Åžirketi ve Mustafa Özdemir tarafÄ±ndan yürütülen faaliyetlere iliÅŸkin olarak 6362 sayÄ±lÄ± Sermaye PiyasasÄ± Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamÄ±nda yapÄ±lan incelemeler sonucunda Mustafa Özdemir ve CoÅŸkun Koç hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunulmasÄ±na karar verildi. SPK ayrÄ±ca Anka Capital DanÄ±ÅŸmanlÄ±k ReklamcÄ±lÄ±k Bilgisayar Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Åžirketi’nin geçici olarak kapatÄ±lmasÄ± için gerekli hukuksal iÅŸlemlerin yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Kurul, THY ile ilgili yalan, yanlÄ±ÅŸ veya yanÄ±ltÄ±cÄ± nitelikte haber yayÄ±mlanmasÄ± nedeniyle Taraf gazetesi ve internet sitesiyle ilgili BaÅŸar Arslan, Bülent Onur Åžahin, NeÅŸe Düzel ve Gökhan ErkuÅŸ, Zaman gazetesi ve internet sitesiyle ilgili Ekrem DumanlÄ± ve Harun ReÅŸit Çümen, Today's Zaman gazetesi ve internet sitesiyle ilgili de Bülent KeneÅŸ ve Ä°brahim Türkmen hakkÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulunulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.