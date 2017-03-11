TÃ¼rkiye Antarktikaâ€™da sÃ¶z sahibi olmak istiyor

TÃ¼rkiye'ye ait bilim Ã¼ssÃ¼ kurulmasÄ± iÃ§in Antarktika'da Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lan TÃ¼rk bilim insanlarÄ±ndan Prof. Dr. Mehmet GÃ¶khan HalÄ±cÄ±, oradaki bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarda sÃ¶z sahibi olmak istediklerini bildirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. HalÄ±cÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Antarktika’da Türkiye’ye ait bilim üssü kurulma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda bulunmak üzere bilim ekibiyle ikinci kez kÄ±taya gittiklerini hatÄ±rlattÄ±.Antarktika kÄ±tasÄ±ndaki araÅŸtÄ±rmalarÄ±n son derece popüler olduÄŸunu, Türkiye'nin de burada bir bilim üssü kurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden HalÄ±cÄ±, ÅŸu bilgileri verdi:

"Burada bilim üssü kurabilmemiz için Antarktik DanÄ±ÅŸma Kurulunda, danÄ±ÅŸman ülke statüsüne ulaÅŸmamÄ±z gerekiyor. Åžu an Antarktika'da 29 ülke danÄ±ÅŸman ülke statüsünde. Türkiye’nin Antarktika’da söz sahibi olabilmesi için, yani bu danÄ±ÅŸma kuruluna girebilmesi için öncelikle kÄ±tayla ilgili çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Türk ekibi olarak 2016’da Antarktika’ya ilk seferimizi gerçekleÅŸtirdik. Burada Ukrayna’nÄ±n Vernetsya Üssü’nde 15 günlük bir çalÄ±ÅŸma yaptÄ±k ve baÅŸarÄ±yla ayrÄ±ldÄ±k. Ä°kinci seferimizi ise 28 AralÄ±k 2016'da gerçekleÅŸtirdik. Fakat hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle 20 Ocak'a kadar Antarktika’nÄ±n güneyindeki bir ÅŸehirde beklemek zorunda kaldÄ±k. Antarktika’da 40 gün bilimsel araÅŸtÄ±rma yaptÄ±k. James Ross AdasÄ± ve çevresinde 500’e yakÄ±n diken ve kara yosunu örneÄŸi topladÄ±m. Bu örneklerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bölgede gerçekleÅŸtirdim. Geri kalanÄ±nÄ± da laboratuvarda araÅŸtÄ±rÄ±p makale üretmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.”

HalÄ±cÄ±, amaçlarÄ±nÄ±n Antarktika’da Türk Bilim Üssü’nün kurulmasÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸöyle devam etti:

"Antarktika, dünyada yaÅŸamÄ±n en zor olduÄŸu kÄ±ta. Bu kÄ±tada sadece foklar ve penguenler yaÅŸamakta. Denizlerde ise sadece balinalar bulunmaktadÄ±r. RüzgarÄ±n da en ÅŸiddetli olduÄŸu kÄ±ta burasÄ±. Bu nedenle bu kÄ±tada hem yaÅŸamak hem de bilim yapmak oldukça zor. Fakat bizim amacÄ±mÄ±z ilerleyen zamanlarda kÄ±tada daha fazla Türk bilim insanÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmalar yapmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. Türk bilim insanlarÄ± olarak kÄ±tayla ilgili yapabildiÄŸimiz kadar bilimsel makale üretmek, Antarktika'da Türkiye'nin bir bilim üssünün bulunmasÄ±nÄ± ve kÄ±tada söz sahibi olmak istiyoruz. Çünkü söz sahibi olan ülkelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizden çok farklÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± görüyoruz. Biz büyük bir ülkeyiz dolayÄ±sÄ±yla Antarktika’da da söz sahibi olmamÄ±z gerekir."