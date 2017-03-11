MidibÃ¼s ile kamyon Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasÄ±nda midibÃ¼s ile bir kamyon Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucunda 4'Ã¼ aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 27 kiÅŸi yaralandÄ±

Tuzla'da servis midibüsüyle kamyonun çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 4'ü aÄŸÄ±r 27 kiÅŸi yaralandÄ±. AlÄ±nan bilgiye göre, Eski Ankara AsfaltÄ± Caddesinden Ä°stanbul Park BulvarÄ± istikametine giden C.A'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 34 VS 7675 plakalÄ±, iÅŸçi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtilen servis midibüsü ile aynÄ± istikamette seyreden ve sürücüsünün ismi öÄŸrenilemeyen 34 JG 4136 plakalÄ± kamyon, TEM Otoyolu alt geçidi yakÄ±nÄ±nda çarpÄ±ÅŸtÄ±.VatandaÅŸlarÄ±n haber vermesi üzerine olay yerine çok sayÄ±da ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 4'ü aÄŸÄ±r 27 kiÅŸi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.