AdÄ±yaman'da gece yarÄ±sÄ± korkutan deprem

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde 4,0 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat Ä°lçesi’nde Richter ölçeÄŸine 4.0 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. KÄ±sa süreli paniÄŸe neden olan depremde can ve mal kaybÄ± olmadÄ±.BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü’nün merkez üssünü Samsat Ä°lçesi’ne baÄŸlÄ± KÄ±rmacÄ±k Köyü olarak saptadÄ±ÄŸÄ± deprem, saat 01.23’te meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliÄŸinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. KÄ±sa süreli paniÄŸe neden olan depremde, can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.