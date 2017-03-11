Berkin Elvan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 3 yÄ±l geÃ§ti

Gezi ParkÄ± OlaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda OkmeydanÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 15 yaÅŸÄ±ndaki Berkin Elvan Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 3. yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor

Gezi ParkÄ± DireniÅŸi günlerinde OkmeydanÄ±’ndaki evinden ekmek almaya giderken polisin attÄ±ÄŸÄ± gaz fiÅŸeÄŸiyle baÅŸÄ±ndan vurulan 15 yaÅŸÄ±ndaki Berkin Elvan, ölümünün 3’üncü yÄ±ldönümünde anÄ±lÄ±yor. Elvan, 269 gün boyunca verdiÄŸi yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± 11 Mart 2014’te 16 kiloya düÅŸerek kaybetmiÅŸti. Elvan’Ä±n ölümünün ardÄ±ndan OkmeydanÄ±’ndaki cemevinde, binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir cenaze töreni düzenlenmiÅŸti. Cenaze, yaklaÅŸÄ±k beÅŸ saatlik bir yürüyüÅŸün ardÄ±ndan Feriköy MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda topraÄŸa verilmiÅŸti. Elvan’Ä±n ölümünün üzerinde üç yÄ±l geçti. Elvan ölüm yÄ±ldönümünde mezarÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lacak törenle anÄ±lacak. Törene çok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸu, siyasi parti ve dernekten katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Tören, saat 14.00’te Elvan’Ä±n mezarÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lacak.