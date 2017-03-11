Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 11 Mart 2017

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumunun ÅŸÃ¶yle olmasÄ± bekleniyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Kastamonu kÄ±yÄ±larÄ±, BartÄ±n ve Sinop çevreleri dÄ±ÅŸÄ±nda kalan bütün bölgelerin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, yer yer gök gürültülü saÄŸanak, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yükseklerinde yer yer kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n DoÄŸu Akdeniz ile MuÄŸla kÄ±yÄ±larÄ±, Antalya, Isparta'nÄ±n güneyi, Malatya, ElazÄ±ÄŸ ve AdÄ±yaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Marmara ve Ege ile yurdun doÄŸu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle güney ve güneydoÄŸu, Marmara'da kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, BatÄ± Akdeniz, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile GüneydoÄŸu Anadolu'da kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

Ä°stanbul: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akÅŸam saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

Bursa: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 16

Ä°zmir: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 16

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu 18

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla yaÄŸmurlu, yüksekleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu 7

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15