Meteorolojiden Ä°stanbul iÃ§in kritik uyarÄ±

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸünün resmi sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak.Bölgenin güney ve batÄ± kesimleri ile Ä°stanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak alacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 ila 4 derece azalmasÄ± beklenen Ä°stanbul'da rüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerinden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceÄŸi belirtiliyor.