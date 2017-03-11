Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/03/2017 11:12

Meteorolojiden Ä°stanbul iÃ§in kritik uyarÄ±

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸünün resmi sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak.Bölgenin güney ve batÄ± kesimleri ile Ä°stanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak alacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 ila 4 derece azalmasÄ± beklenen Ä°stanbul'da rüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerinden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceÄŸi belirtiliyor.

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