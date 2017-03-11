Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/03/2017 11:38

7 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi helikopter kazasÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

helikopter kazasÄ±

DÃ¼n sabah Ä°stanbul'a dÃ¼ÅŸen helikopter kazasÄ±nda 7 kiÅŸi can verdi. KazanÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul'da dün yaÅŸanan helikopter kazasÄ±yla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 2 Cumhuriyet savcÄ±sÄ± görevlendirildi.  OlayÄ±n ardÄ±ndan helikopterin düÅŸtüÄŸü bölgede görevlendirilen iki Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n nezaretinde olay yeri inceleme ve kaza kÄ±rÄ±m uzmanlarÄ± inceleme yaptÄ±. UzmanlarÄ±n, kazaya iliÅŸkin ilk tespitlerini tamamladÄ±klarÄ±, bu doÄŸrultuda ön rapor hazÄ±rlayarak Büyükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na teslim edecekleri bildirildi. Bu arada düÅŸen helikopterin tüm parçalarÄ±nÄ±n toplanarak güvenli bir ortama alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu parçalar üzerinde teknik çalÄ±ÅŸma yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. 

 
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