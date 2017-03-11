Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/03/2017 11:47

Helikopter faciasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in son gÃ¶rev

helikopter kazasÄ±

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de dÃ¼n meydana gelen helikopter kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden pilotlarÄ±n cenazeleri bugÃ¼n topraÄŸa verilecek

Ä°stanbul'da dün düÅŸen helikopterin pilotlarÄ± Ahmet Bulut ve Alaattin Nacar için Üsküdar Selimiye Camisi'nde öÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±nacak. Bulut'un cenazesi, Åžile YeÅŸilvadi Köyü MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda, Nacar'Ä±n cenazesi ise Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden EczacÄ±baÅŸÄ± YapÄ± Ürünleri Grubu Rusya Direktörü Salim Özen için Altunizade'de Marmara Üniversitesi Ä°lahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±nacak. Özen'in cenazesi da Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedilecek.

Bu arada kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden Rus yolcular Ä°gor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan ve Aleksandr Vanin'in cenazelerinin Adli TÄ±p Kurumu'ndaki iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra Rusya'ya gönderileceÄŸi belirtildi.

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