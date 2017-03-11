Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/03/2017 13:23

Antalya'da korkutan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ denizin rengi neden deÄŸiÅŸti

antalya

Antalyaâ€™da yaÄŸmur ile birlikte denize ulaÅŸan Ã§amur ve atÄ±klar, Antalya KÃ¶rfeziâ€™ni kahverengiye bÃ¼rÃ¼dÃ¼

Deniz kilometrelerce geniÅŸlikte çamurla kaplandÄ±.KonyaaltÄ± sahil ÅŸeridinde denizi izlemek isteyenler, uçsuz bucaksÄ±z mavi deniz yerine çamurla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Çamurun ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± uzak yerler turkuaz maviliÄŸini korudu. Uzmanlar yaÄŸÄ±ÅŸla birlikte daÄŸlarÄ±n zirvesindeki karÄ±n hÄ±zla eridiÄŸini, hÄ±zlÄ± su akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kum ve mili denize sürükleyerek bu görüntünün oluÅŸtuÄŸunu belirtti. Çamurun birkaç gün içersinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacaÄŸÄ± belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

helikopter kazasÄ±

Helikopter faciasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in son gÃ¶rev

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de dÃ¼n meydana gelen helikopter kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden pilotlarÄ±n cenazeleri bugÃ¼n topraÄŸa verilecek

helikopter kazasÄ±

7 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi helikopter kazasÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

DÃ¼n sabah Ä°stanbul'a dÃ¼ÅŸen helikopter kazasÄ±nda 7 kiÅŸi can verdi. KazanÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

Meteorolojiden Ä°stanbul iÃ§in kritik uyarÄ±

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak