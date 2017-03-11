Antalya'da korkutan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ denizin rengi neden deÄŸiÅŸti

Antalyaâ€™da yaÄŸmur ile birlikte denize ulaÅŸan Ã§amur ve atÄ±klar, Antalya KÃ¶rfeziâ€™ni kahverengiye bÃ¼rÃ¼dÃ¼

Deniz kilometrelerce geniÅŸlikte çamurla kaplandÄ±.KonyaaltÄ± sahil ÅŸeridinde denizi izlemek isteyenler, uçsuz bucaksÄ±z mavi deniz yerine çamurla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Çamurun ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± uzak yerler turkuaz maviliÄŸini korudu. Uzmanlar yaÄŸÄ±ÅŸla birlikte daÄŸlarÄ±n zirvesindeki karÄ±n hÄ±zla eridiÄŸini, hÄ±zlÄ± su akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kum ve mili denize sürükleyerek bu görüntünün oluÅŸtuÄŸunu belirtti. Çamurun birkaç gün içersinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacaÄŸÄ± belirtildi.