Berlin'deki TIR saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± DAEÅž'li terÃ¶rist Ä°zmir'de yakalandÄ±

Berlin'de Noel pazarÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± DEAÅž'lÄ± terÃ¶rist Ä°zmir'de yakalandÄ±

Almanya'da TIR'la Noel pazarÄ±na girerek 12 kiÅŸiyi öldüren Anis Amri ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu tespit edilen bir kiÅŸi Ä°zmir'de yakalandÄ±.Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, terör örgütü DEAÅž üyesi bir kiÅŸinin Ä°zmir'de olduÄŸu bilgisi üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada bir otelde gizlendiÄŸi öÄŸrenilen zanlÄ±nÄ±n, 19 AralÄ±k 2016'da bir TIR'la Noel pazarÄ±na girerek 12 kiÅŸinin öldüÄŸü, 56 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren terör örgütü DEAÅž üyesi Anis Amri ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edildi.

TERÖR SALDIRISI Ä°ÇÄ°N AVRUPA'YA GEÇMEYÄ° PLANLADIÄžI Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

Operasyon düzenleyen ekipler, Ürdün asÄ±llÄ± Almanya vatandaÅŸÄ± olduÄŸu belirlenen M.A.K'yi yakaladÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen zanlÄ±, sorgusu için emniyete götürüldü. ZanlÄ±nÄ±n DEAÅž terör örgütü adÄ±na faaliyet yürüttüÄŸü, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Türkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±, yine yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan terör saldÄ±rÄ±sÄ± yapmak için Avrupa'ya geçmek için uygun zamanÄ± beklediÄŸi ileri sürüldü.

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 19 AralÄ±k 2016'da bir TIR Noel pazarÄ±na girmiÅŸ, olayda 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 56 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. DEAÅž'Ä±n üstlendiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ±, Tunuslu Anis Amri'nin gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirlenmiÅŸti. Anis Amri, 23 AralÄ±k'ta Ä°talya'nÄ±n Milano kentinde polisle girdiÄŸi çatÄ±ÅŸmada öldürülmüÅŸtü.