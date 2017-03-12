Polis haberi telsizden aldÄ± beresini koklayarak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

Adana'da trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n polis oÄŸlu, telsizden durumu Ã¶ÄŸrenince gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde olay yerine geldi.

Kaza öÄŸle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Ä°ncirlik Park AlanÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda meydana geldi. Mersin yönüne giden DurmuÅŸ KocaoÄŸlu yönetimindeki 01 ZG 879 plakalÄ± kamyon, aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle emniyet ÅŸeridine park eden Ali RÄ±za Köse yönetimindeki 39 SY 295 plakalÄ± kimyasal madde yüklü tankere arkadan çarptÄ±. Kamyon sürücüsü KocaoÄŸlu, araç içinde sÄ±kÄ±ÅŸarak feci ÅŸekilde can verdi. KazÄ±yÄ± gören diÄŸer sürücüler, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri DurmuÅŸ KocaoÄŸlu'nun cesedini sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden çÄ±kardÄ±. Bu sÄ±rada babasÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± kamyonun kaza yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± polis telsizinden duyan Yunus Timi'nde görevli polis memuru Gökhan KocaoÄŸlu da olay yerine geldi. Kazada yerinde babasÄ±nÄ±n öldüÄŸünü öÄŸrenen KocaoÄŸlu meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan teselli edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. BabasÄ±nÄ±n beresini koklayan polis memuru Gökhan KocaoÄŸlu gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Polisin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan DurmuÅŸ KocaoÄŸlu'nun cenazesi, otopsi yapÄ±lmak üzere Adana Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.