Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/03/2017 07:22

SÄ±nava geÃ§ kalÄ±ÅŸ nedeni yÃ¼rek burktu

Mehmet Kara

Ãœniversiteye giriÅŸin ilk aÅŸamasÄ± olan YGS'ye geÃ§ kalan Ã¶ÄŸrenci salona alÄ±nmayÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde okulu terk etti

Adana'da, üniversitelere öÄŸrenci yerleÅŸtirmek amacÄ±yla düzenlenen sÄ±navÄ±n birinci aÅŸamasÄ± olan YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) geç kalÄ±nca binaya alÄ±nmayan bir öÄŸrenci gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Kentte YGS saat 10.00'da baÅŸlarken, sÄ±nav binalarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ± saat 09.45'te kapatÄ±larak, bu saatten sonra gelenler içeri alÄ±nmadÄ±.Adana'da Cebesoy Ortaoklu'unda sÄ±nava girmek için gelen Mehmet Kara, kapÄ± kapatÄ±ldÄ±ktan çok kÄ±sa bir süre sonra gelince sÄ±nava giremedi. Kaya, görüÅŸtüÄŸü görevlilerin sÄ±nava alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmesi üzerine uzun süre gözyaÅŸÄ± döktü.Okul kapÄ±sÄ±nÄ±n önüne oturarak uzun süre aÄŸlayan Kara'yÄ± çevredeki veliler sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.Gece bir iÅŸ yerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için sÄ±nava geç kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Kara, "Abi kurbanÄ±n olayÄ±m, evden gelsem yetiÅŸirdim, iÅŸten geliyorum geç kaldÄ±m. Bir senem gitti kolay bir ÅŸey deÄŸil. Ben ne yapacaÄŸÄ±m ÅŸimdi. Abi Allah rÄ±zasÄ± için alÄ±n sÄ±nava iÅŸten mi atacaklar." dedi.Kara, bir süre sonra okuldan ayrÄ±ldÄ±.

 
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