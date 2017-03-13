Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/03/2017 07:26

THY ABD'ye gidecek yolcularÄ± uyardÄ±

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TÃ¼k Hava YollarÄ± (THY) ABD'ye gidecek yolcularÄ± kar fÄ±rtÄ±nasÄ± konusunda uyardÄ±

Türk Hava YollarÄ± tarafÄ±ndan ABD'ye gidecek yolculara önemli bir uyarÄ± yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte THY'nin yaptÄ±ÄŸÄ± o duyuru:

13 Mart 2017 tarihinde, Kuzey Amerika'nÄ±n DoÄŸu kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± etkilemesi öngörülen meteorolojik hadise (Stella Kar FÄ±rtÄ±nasÄ±) nedeniyle; New York, Boston, Chicago ve Washington seferlerimizde gecikmeler iptaller yaÅŸanabileceÄŸi öngörülmektedir. YolcularÄ±mÄ±zÄ±n seyahatlerinden önce uçuÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu internet adresinden veya çaÄŸrÄ± merkezlerimizden öÄŸrenmelerini rica ederiz.

 
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